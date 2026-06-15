Глория Петкова и Дани Петканов се разделиха

Глория Петкова и Дани Петканов вече не са заедно, твърдят източници, близки до двойката. Двамата започнаха връзката си след участието си в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“, където се сближиха през миналото лято, пише marica.bg.
Според информацията двамата първоначално не са искали да обявяват публично края на отношенията си, но новината вече е стигнала до хора от обкръжението им.
Макар раздялата да е факт, Глория Петкова не изглежда съкрушена. Красавицата прекарва време край морето и според близки до нея изглежда по-уверена и спокойна от всякога. Дани Петканов пък е останал в София, като според източници раздялата му се е отразила по-тежко.
„Бяха решили да не оповестяват края на отношенията си, но новината стигна до хората от антуража им. Вече няма шанс да се съберат отново“, твърди информатор на „Уикенд“.
Глория Петкова и Дани Петканов се запознаха и сближиха по време на участието си в „Traitors: Игра на предатели“ през 2025 г. Първоначално се появиха слухове за романтична връзка между тях, а по-късно Дани публично потвърди, че са заедно.
Двамата обясняваха близостта си със сходни житейски преживявания и добро разбирателство. След това започнаха да се появяват заедно на публични събития и вече не криеха отношенията си.
В свои интервюта Петканов дори е споделял, че двамата са обсъждали възможността за брак. Глория обаче подхождаше по-предпазливо и подчертаваше, че не бързат с подобна стъпка.
Към момента двамата не са коментирали публично раздялата си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига
07:28 15.06.2026
2 Ахааа
Коментиран от #9, #10
07:28 15.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити
07:34 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Aлфа Вълкът
07:39 15.06.2026
7 Гъдьо Гъдев
07:41 15.06.2026
8 Гъдьо Гъдев
До коментар #3 от "Механик":Най после една смислена и поетична публикация, която интересува и вълнува цялото общество. Искрено ваш Гъдьо.
07:43 15.06.2026
9 Aлфа Вълкът
До коментар #2 от "Ахааа":А бе и аз не зная, но зная, че бившият ѝ вече ходи да подава документи към НОИ за пенсия.
07:43 15.06.2026
10 Жена
До коментар #2 от "Ахааа":Не винете жените!
07:58 15.06.2026
11 Ко речи?
08:00 15.06.2026