Глория Петкова и Дани Петканов се разделиха

Глория Петкова и Дани Петканов вече не са заедно, твърдят източници, близки до двойката. Двамата започнаха връзката си след участието си в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“, където се сближиха през миналото лято, пише marica.bg.

Според информацията двамата първоначално не са искали да обявяват публично края на отношенията си, но новината вече е стигнала до хора от обкръжението им.

Макар раздялата да е факт, Глория Петкова не изглежда съкрушена. Красавицата прекарва време край морето и според близки до нея изглежда по-уверена и спокойна от всякога. Дани Петканов пък е останал в София, като според източници раздялата му се е отразила по-тежко.

„Бяха решили да не оповестяват края на отношенията си, но новината стигна до хората от антуража им. Вече няма шанс да се съберат отново“, твърди информатор на „Уикенд“.

Глория Петкова и Дани Петканов се запознаха и сближиха по време на участието си в „Traitors: Игра на предатели“ през 2025 г. Първоначално се появиха слухове за романтична връзка между тях, а по-късно Дани публично потвърди, че са заедно.

Двамата обясняваха близостта си със сходни житейски преживявания и добро разбирателство. След това започнаха да се появяват заедно на публични събития и вече не криеха отношенията си.

В свои интервюта Петканов дори е споделял, че двамата са обсъждали възможността за брак. Глория обаче подхождаше по-предпазливо и подчертаваше, че не бързат с подобна стъпка.

Към момента двамата не са коментирали публично раздялата си.