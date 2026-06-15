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Глория Петкова и Дани Петканов се разделиха

Глория Петкова и Дани Петканов се разделиха

15 Юни, 2026 07:24 1 100 11

  • глория петкова-
  • дани петканов-
  • раздяла-
  • двойка-
  • traitors: игра на предатели

Двамата започнаха връзката си след участието си в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“

Глория Петкова и Дани Петканов се разделиха - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Глория Петкова и Дани Петканов вече не са заедно, твърдят източници, близки до двойката. Двамата започнаха връзката си след участието си в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“, където се сближиха през миналото лято, пише marica.bg.

Според информацията двамата първоначално не са искали да обявяват публично края на отношенията си, но новината вече е стигнала до хора от обкръжението им.

Макар раздялата да е факт, Глория Петкова не изглежда съкрушена. Красавицата прекарва време край морето и според близки до нея изглежда по-уверена и спокойна от всякога. Дани Петканов пък е останал в София, като според източници раздялата му се е отразила по-тежко.

„Бяха решили да не оповестяват края на отношенията си, но новината стигна до хората от антуража им. Вече няма шанс да се съберат отново“, твърди информатор на „Уикенд“.

Глория Петкова и Дани Петканов се запознаха и сближиха по време на участието си в „Traitors: Игра на предатели“ през 2025 г. Първоначално се появиха слухове за романтична връзка между тях, а по-късно Дани публично потвърди, че са заедно.

Двамата обясняваха близостта си със сходни житейски преживявания и добро разбирателство. След това започнаха да се появяват заедно на публични събития и вече не криеха отношенията си.

В свои интервюта Петканов дори е споделял, че двамата са обсъждали възможността за брак. Глория обаче подхождаше по-предпазливо и подчертаваше, че не бързат с подобна стъпка.

Към момента двамата не са коментирали публично раздялата си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига

    10 0 Отговор
    им толкова ! Иде лято !

    07:28 15.06.2026

  • 2 Ахааа

    7 1 Отговор
    Тази разби семейството си , защото решила да кръшка, едно или две деца имаше, не помня.

    Коментиран от #9, #10

    07:28 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    3 0 Отговор
    Ееееее голям праз риба в морето колкото искаш.

    07:34 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Aлфа Вълкът

    5 0 Отговор
    Тоя много пpост, ходи с някакви пpocтитутки и после реве като го оставят заради някой чичко с пари.

    07:39 15.06.2026

  • 7 Гъдьо Гъдев

    4 0 Отговор
    Най после една смислена и поетична публикация, която интересува и вълнува цялото общество. Искрено ваш Гъдьо.

    07:41 15.06.2026

  • 8 Гъдьо Гъдев

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Най после една смислена и поетична публикация, която интересува и вълнува цялото общество. Искрено ваш Гъдьо.

    07:43 15.06.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ахааа":

    А бе и аз не зная, но зная, че бившият ѝ вече ходи да подава документи към НОИ за пенсия.

    07:43 15.06.2026

  • 10 Жена

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ахааа":

    Не винете жените!

    07:58 15.06.2026

  • 11 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Някой да е очаквал да изкарат повече?

    08:00 15.06.2026