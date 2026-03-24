Барселона хвърли око на звездата на Ювентус Андреа Камбиазо

Каталунският гранд Барселона е насочил вниманието си към един от най-обещаващите италиански защитници – Андреа Камбиазо, който в момента блести с екипа на Ювентус. Според авторитетни източници от Апенините, „блаугранас“ активно следят развитието на 26-годишния ляв бек, който впечатлява с универсалността и динамиката си по фланга. Търсейки свежи попълнения за защитната си линия, Барса се оглежда за футболист, способен да покрива и двете крила на отбраната – изискване, на което Камбиазо отговаря с лекота.

Италианецът се отличава не само с тактическа зрялост, но и с офанзивен нюх, което го прави изключително ценен за всеки елитен отбор.

Договорът на Камбиазо с „бианконерите“ е валиден до края на юни 2029 година, а ръководството на Ювентус ясно е заявило, че няма да се раздели с него за сума под 50 милиона евро. Всички предложения под тази граница ще бъдат категорично отхвърлени, подчертават от Торино.

След идването на Лучано Спалети начело на Ювентус, Камбиазо се утвърди като ключова фигура в състава. През настоящия сезон в Серия А той вече има 28 изиграни срещи, в които е реализирал три попадения и е асистирал за още три гола – статистика, която не остава незабелязана от скаутите на Барселона.