Резултати от мачовете в НБА

24 Март, 2026 09:49 380 1

Изиграха се десет срещи

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Орландо Меджик - Индиана Пейсърс 126:128

Детройт Пистънс - Лос Анджелис Лейкърс 113:110

Маями Хийт - Сан Антонио Спърс 111:136

Филаделфия Севънтисикстърс - Оклахома Сити Тъндър 103:123

Чикаго Булс - Хюстън Рокетс 132:124

Юта Джаз - Торонто Раптърс 127:143

Портланд Трейл Блейзърс - Бруклин Нетс 134:99

Атланта Хоукс - Мемфис Гризлис 146:107

Лос Анджелис Клипърс - Милуоки Бъкс 129:96

Далас Маверикс - Голдън Стейт Уориърс 131:137 след продължение


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Незалагащ

    0 1 Отговор
    Но се обзалагам ,че у нас надали има 0,0001%, хора ,които се интересуват от тези...резултати !

    10:00 24.03.2026

