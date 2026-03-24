Резултати от мачовете в НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Орландо Меджик - Индиана Пейсърс 126:128
Детройт Пистънс - Лос Анджелис Лейкърс 113:110
Маями Хийт - Сан Антонио Спърс 111:136
Филаделфия Севънтисикстърс - Оклахома Сити Тъндър 103:123
Чикаго Булс - Хюстън Рокетс 132:124
Юта Джаз - Торонто Раптърс 127:143
Портланд Трейл Блейзърс - Бруклин Нетс 134:99
Атланта Хоукс - Мемфис Гризлис 146:107
Лос Анджелис Клипърс - Милуоки Бъкс 129:96
Далас Маверикс - Голдън Стейт Уориърс 131:137 след продължение
