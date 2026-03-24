Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Александър Василев спечели срещу тенисист от топ 250 в Хърватия

24 Март, 2026 18:09, обновена 24 Март, 2026 17:18 411 0

  • александър василев-
  • тенис-
  • победа

Българинът поднесе изненадата на турнира от сериите „Чалънджър“ в Сплит

Финалистът от юношеското Открито първенство на САЩ по тенис Александър Василев поднесе изненадата на турнира от сериите „Чалънджър“ в Сплит, Хърватия, който е от категория 50 и е на червени кортове.

Намерилият място в основната схема левичар от София като играч от топ 10 при момчетата победи втория поставен Джордж Лофтхейгън от Великобритания, номер 222 в световната ранглиста със 7:5, 6:4. Българинът е едва 995 в класацията на АТР.

В първата част британецът поведе с 5:3, но след това Василев влезе в серия и спечели четири поредни гейма, а с това и сета.

В следващия пък 18-годишният братовчед на Григор Димитров дръпна с 5:3, но не успя да затвори в деветия гейм при свой сервис. Веднага след това Василев обаче взе подаването на съперника и така спечели най-значимата си победа при мъжете до момента.

Той вече си осигури 4 точки за световната ранглиста.

Преди това и Димитър Кузманов започна с победа в Сплит.


