Треньорът на Парагвай Густаво Алфаро: Загубата от САЩ боли

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро не скри разочарованието си след тежката загуба с 1:4 от съ-домакините на Световното първенство САЩ. Наставникът определи поражението като „много болезнен урок“ и призна, че неговият отбор е бил превъзхождан във всички аспекти на играта, предава БТА. Това беше първи мач за Парагвай на световни финали от 16 години насам, но дългоочакваното завръщане на тима на най-голямата футболна сцена не премина по желания начин. Южноамериканците изпитаха сериозни затруднения срещу динамиката и интензивността на американския състав, който започна участието си в турнира с убедителен успех.

„На Световно първенство емоциите трябва да останат на заден план. Най-важни са правилните решения, концентрацията и вниманието към детайлите, заяви Алфаро след срещата от група D. - Отборът на САЩ спечели абсолютно заслужено. Те ни надиграха тактически, технически и физически.“



Според Алфаро този двубой е показал ясно какво още трябва да подобри неговият тим, за да се конкурира успешно с най-силните национални отбори. „Има нива, на които добрата организация в защита, желанието и усилията сами по себе си не са достатъчни. Все още има важни неща, които трябва да усъвършенстваме и осъзнаем, ако искаме да продължим напред в турнира“, каза още той.

Въпреки тежкото поражение аржентинският специалист остава оптимист за шансовете на Парагвай да преодолее груповата фаза. По думите му решаващи ще бъдат спечелените точки, а не головата разлика.

„Трябва да се концентрираме върху това да вземем точките, които са ни необходими за класиране. Световното първенство започна днес, но не приключва днес“, заяви Алфаро, цитиран от агенция Ройтерс. В следващия си мач Парагвай ще се изправи срещу Турция, а след това ще завърши участието си в груповата фаза с двубой срещу Австралия.

„Докато имаме дори и една минута на терена, ще продължим да се борим за класиране“, категоричен бе Алфаро.