Националите до 17 години тръгнаха с 1:1 в евроквалификациите

Юношеският национален отбор на България до 17 години стартира с равенство 1:1 срещу връстниците си от Азербайджан в Група В2 от европейските квалификации.



Двубоят се изигра на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.



В другата среща, която се изигра на терена на Спортен комплекс "Никола Щерев-Старика“, Литва победи Малта с 3:1.



Българите влязоха по-добре в мача, като активната им игра даде резултат след малко повече оп половин час. Тимур Мустафа с глава засече топката във вратата на азерите.



Седем минути по-късно, обаче, гостите получиха право да изпълнят дузпа. Топката срещна ръката на Виктор Бейков при изстрел на Али Баширов и главният съдия посочи бялата точка. Именно Баширов се зае с изпълнението на наказателния удар и реализира, за да изравни – 1:1.



В следващия си двубой от група B2 на квалификациите селекцията на Светослав Петров посреща състава на Малта. Двубоят е на 27 март (петък) от 15:00 часа отново на стадион "Христо Ботев“.

