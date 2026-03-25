Синер и Зверев се класираха за четвъртфиналите в Маями

Световният номер 2 в тениса Яник Синер продължи уверения си път към четвъртфиналите на турнира по тенис в Маями на твърди кортове от сериите Мастърс 1000.

Италианецът надигра младия американец Алекс Микелсен със 7:5, 7:6 (4). Синер се цели в "Съншайн дабъл", след като преди две седмици спечели и турнира в Индиън Уелс. Той не трепна, въпреки доброто ниво на 21-годишния американец и факта, че изоставаше с 2:5 във втория сет, но спечели три поредни гейма и бе по-хладнокръвен в тайбрека. "Имам чувството, че сервирах добре във важните моменти", каза след успеха Синер, който направи 15 аса в мача.



В следващия кръг Яник Синер ще играе срещу друг американец - Франсис Тиафо, който успя да спечели много оспорван мач срещу французина Теренс Атман с 6:4, 1:6, 6:4.



Без грешка напред продължи и германецът Александър Зверев, който измъкна мача с французина Кентен Алис с два тайбрека - 7:6 (4), 7:6 (1). В мача нямаше нито един пробив, като в първия сет Алис спаси три възможности за пробив, но след това отстъпи в тайбрека. Във втората част Зверев пропусна два мачбола при 5:4 и сервис на французина, като отново се стигна до тайбрек, в който германецът бе безапелационен - 7:1 след четири мини пробива.



На четвъртфиналите Зверев, който е номер 4 в света, среща аржентинеца Франсиско Серундоло, който след като елиминира Даниил Медведев, се справи и с Юго Юмбер от Франция в два сета - 6:4, 6:3 за по-малко от час и 20 минути игра. Аржентинецът направи един пробив в първия сет и два във втория, като беше безупречен в геймовете при свое подаване.

Американката Коко Гоф се класира за полуфиналите на силния тенис турнира в Маями, след като трудно преодоля Белинда Бенчич от Швейцария в три сета - 6:3, 1:6, 6:3 за два часа и 15 минути на корта.

Така поставеното под номер 4 в схемата на турнира американка достига до тази фаза на турнира за първи път. За четвърти пореден мач Коко Гоф се нуждаеше от три сета, за да продължи напред. Тя дори допусна пробив в третата част и изоставаше с резултата с 2:3, но успя да спечели следващите четири поредни гейма за крайния успех. "Горда съм със себе си, не смяташ, че ще стигна толкова далеч", коментира американката след мача.



Коко Гоф ще играе на полуфиналите в Маями срещу чехкинята Каролина Мухова, която надигра Виктория Мбоко от Канада със 7:5, 7:6 (5). Мухова направи голям мач с 32 печеливши удара и само 13 непредизвикани грешки срещу Мбоко, която тя вече победи на финала на турнира в Доха УТА 1000 през февруари.



Гоф е фаворитка в полуфинала заради историята между двете, като младата американка е спечелила всичките пет мача помежду им, два от които са на финали - в Синсинати през 2023 и в Пекин през 2024. Коко Гоф спечели срещу Мухова и осминафинали на Откритото първенство на Австралия в началото на годината.