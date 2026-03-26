Италия триумфира над Северна Ирландия и се доближи до Световното първенство

26 Март, 2026 23:44 1 882 2

Сандро Тонали и Мойс Кийн бяха точни за "Скуадра адзура"

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Италия се наложи с категорично 2:0 над Северна Ирландия и си осигури място във финалния плейоф за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Под ръководството на темпераментния Дженаро Гатузо, италианците демонстрираха характер и класа, въпреки че първото полувреме премина под знака на пропуснати възможности и напрегнати моменти в защита. Домакините владееха инициативата, но трудно намираха пролуки в добре подредената отбрана на гостите. Множество корнери и атаки не донесоха желания резултат до почивката, а напрежението нарасна сред тифозите.

Всичко се промени след антракта. В 56-ата минута Матео Политано центрира остро отдясно, защитата на Северна Ирландия изчисти топката, но тя попадна в Сандро Тонали. Младият полузащитник не се поколеба и с мощен шут от границата на наказателното поле разпечата вратата на съперника – 1:0 за Италия! Вдъхновени от попадението, "адзурите" продължиха да натискат.

В 80-ата минута Тонали отново бе в центъра на събитията, този път като асистент. С прецизен пас той намери Мойс Кийн, който с хладнокръвен удар с левия крак оформи крайното 2:0 и подпечата успеха на своя тим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Италия донесе късмет на България на световното пак в САЩ през 1994

    00:01 27.03.2026

  • 2 Чао

    0 1 Отговор
    Браво на Италия те са ми едни от любимите. Продължавайте само напред 👍🏻💪🏻

    08:10 27.03.2026

