Атлетико Мадрид и Диего Симеоне се разбраха за бъдещето на аржентинеца

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне ще остане начело на клуба и през следващата кампания, информира вестник “АС”.

В последните седмици се засилиха спекулациите около възможна раздяла на аржентинеца с “дюшекчиите”, но подобна възможност е отхвърлена. Симеоне е имал среща с новите собственици на мадридчани от американския инвестиционен фонд, който съвсем наскоро пое управлението на клуба. Именно на нея двете страни са се споразумели, че наставникът ще продължи да води клуба. Настоящият контракт на наставника е до края на следващата кампания и той ще бъде изпълнен. От “Аполо” не бързат да вземат решения за по-далечното бъдеще и предпочитат да се съсредоточат към настоящето.

Диего Симеоне е свързван много настойчиво с треньорския пост в Интер, но тази перспектива няма да бъде актуална възможност поне още година. Очаква се на “Рияд Еър Метрополитано” да имат доста натоварено лято и да бъде вложена сериозна сума в нови попълнения, като по този начин да бъде отправено сериозно предизвикателство към традиционните грандове Реал Мадрид и Барселона. Именно с каталунците предстоят нови три двубоя на Атлетико Мадрид в следващите седмици. Мадридчани ще срещнат отбора на Ханзи Флик последователно в Ла Лига и на 1//4-финалите в Шампионската лига. Тимът на Диего Симеоне вече изхвърли Барса от Купата на краля.