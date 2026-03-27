Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид и Диего Симеоне се разбраха за бъдещето на аржентинеца

Атлетико Мадрид и Диего Симеоне се разбраха за бъдещето на аржентинеца

27 Март, 2026 22:00 1 429 0

  • диего симеоне-
  • атлетико мадрид-
  • договор

Треньорът остава начело на клуба и за следващата кампания

Атлетико Мадрид и Диего Симеоне се разбраха за бъдещето на аржентинеца - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне ще остане начело на клуба и през следващата кампания, информира вестник “АС”.

В последните седмици се засилиха спекулациите около възможна раздяла на аржентинеца с “дюшекчиите”, но подобна възможност е отхвърлена. Симеоне е имал среща с новите собственици на мадридчани от американския инвестиционен фонд, който съвсем наскоро пое управлението на клуба. Именно на нея двете страни са се споразумели, че наставникът ще продължи да води клуба. Настоящият контракт на наставника е до края на следващата кампания и той ще бъде изпълнен. От “Аполо” не бързат да вземат решения за по-далечното бъдеще и предпочитат да се съсредоточат към настоящето.

Диего Симеоне е свързван много настойчиво с треньорския пост в Интер, но тази перспектива няма да бъде актуална възможност поне още година. Очаква се на “Рияд Еър Метрополитано” да имат доста натоварено лято и да бъде вложена сериозна сума в нови попълнения, като по този начин да бъде отправено сериозно предизвикателство към традиционните грандове Реал Мадрид и Барселона. Именно с каталунците предстоят нови три двубоя на Атлетико Мадрид в следващите седмици. Мадридчани ще срещнат отбора на Ханзи Флик последователно в Ла Лига и на 1//4-финалите в Шампионската лига. Тимът на Диего Симеоне вече изхвърли Барса от Купата на краля.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове