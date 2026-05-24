Симеоне посочи Арсенал като пример: Атлетико трябва да върви по пътя на Артета

24 Май, 2026 09:22 483 0

Треньорът на мадридчани призна, че тимът му има нужда от повече баланс, за да се бори отново за титлата в Испания

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Диего Симеоне смята, че Атлетико Мадрид трябва да последва модела на Арсенал и Микел Артета, ако иска отново да се превърне в шампионски отбор в Ла Лига.

Лондончани спечелиха титлата във Висшата лига за първи път от 22 години насам, а според аржентинския специалист именно балансът в играта е голямата сила на отбора на Артета.

„Арсенал показва какво означава да бъдеш балансиран отбор на най-високо ниво. Надявам се и ние да намерим този баланс, от който се нуждаем“, заяви Симеоне.

Наставникът на Атлетико призна, че тимът му е направил сериозен прогрес в офанзивен план, но остава уязвим в защита.

„В атака се развихме много. Въпреки критиките, отборът играе добре напред, но трябва да подобрим играта си в дефанзивен план“, каза още той.

Сезонът за Атлетико отново премина през разочарования. „Дюшекчиите“ загубиха финала за Купата на краля от Реал Сосиедад след дузпи, а в Шампионската лига отпаднаха именно от Арсенал на полуфиналите.

Въпреки слуховете за евентуално напускане след 17 години начело на клуба, Симеоне вече е взел решение да остане и да започне нова реконструкция на състава.

Последният мач на Атлетико за сезона ще бъде гостуването на Виляреал в неделя вечер, което се очаква да бъде емоционално и за двете страни. Антоан Гризман ще изиграе последния си двубой за клуба преди трансфера си в МЛС след Световното първенство, а треньорът на „жълтата подводница“ Марселино Гарсия ще се сбогува с отбора си след 3 години начело.


