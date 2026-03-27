Рафиня е контузен, може да пропусне четвъртфиналите от Шампионската лига

Нападателят на Барселона Рафиня може да пропусне четвъртфиналните мачове от Шампионската лига поради контузия, получена в приятелския мач на Бразилия срещу Франция, загубен с 1:2, съобщава AS.

29-годишното крило е получило контузия на бедрения мускул. Мачовете срещу мадридския клуб ще се играят на 8 и 14 април.

Този сезон Рафиня е записал 31 участия за каталунския клуб във всички турнири, като е отбелязал 19 гола и е дал осем асистенции.

Барселона след изявите на Виктор Муньос от Осасуна, съобщава вестник Спорт в петък.

Крилото се присъедини към клуба от Памплона от Реал Мадрид през миналото лято за 5 милиона евро. "Белите" запазиха 50 процента от бъдеща продажба на футболиста, както и приоритетна опция за откупуване на играча през следващите три години съответно за 8, 9 и 10 милиона евро.

Клаузата за освобождаване на 22-годишния футболист в настоящия му договор е 40 милиона евро, което също е проблем за каталунците, които водят в класиране в Примера дивисион и са близо до спечелване на втора поредна титла.

Виктор Муньос беше в Барселона от 2014 до 2017 година и в Реал Мадрид между 2021 и 2025 година.

През настоящия сезон в първенството Муньос е отбелязал шест гола и е подал две асистенции в общо 29 мача.