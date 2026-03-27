Индонезия спечели правото да играе на финал с България

Индонезия надигра Сейнт Китс и Невис след 4:0 като домакин в надпреварата FIFA Series 2026. Двубоят бе на стадион "Gelora Bung Karno Madya" в столицата Джакарта.
Бекъм Путра вката в 15-ата и 25-ата минута след две асистенции от Оле тер Хаар Ромени. Самият Ромени бе точен в 53-ата минута преди Мауро Зейлстра да сложи точка на спора в 75-ата, благодарение на пас от Джоуи Пелюпеси.
Във вторник Индонезия ще премери сили срещу националния ни отбор, който се справи със Соломоновите острови.
1 Тома
Коментиран от #3
18:51 27.03.2026
2 Гонзовица
19:55 27.03.2026
3 Тони Стораро
До коментар #1 от "Тома":А не ти ли направи впечатление, че е Бекъм бе
20:41 27.03.2026