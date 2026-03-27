Индонезия спечели правото да играе на финал с България

Индонезия спечели правото да играе на финал с България

27 Март, 2026 18:30 1 666 3

Домакините на турнира надиграха Сейнт Китс и Невис с 4:0 в Джакарта

Индонезия спечели правото да играе на финал с България - 1
Индонезия надигра Сейнт Китс и Невис след 4:0 като домакин в надпреварата FIFA Series 2026. Двубоят бе на стадион "Gelora Bung Karno Madya" в столицата Джакарта.

Бекъм Путра вката в 15-ата и 25-ата минута след две асистенции от Оле тер Хаар Ромени. Самият Ромени бе точен в 53-ата минута преди Мауро Зейлстра да сложи точка на спора в 75-ата, благодарение на пас от Джоуи Пелюпеси.

Във вторник Индонезия ще премери сили срещу националния ни отбор, който се справи със Соломоновите острови.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    5 0 Отговор
    Този ще е най опасен заради името путра

    Коментиран от #3

    18:51 27.03.2026

  • 2 Гонзовица

    4 0 Отговор
    Е тея вече ше ни бият като тъпан

    19:55 27.03.2026

  • 3 Тони Стораро

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    А не ти ли направи впечатление, че е Бекъм бе

    20:41 27.03.2026

