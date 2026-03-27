Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Българските "лъвове" до 17 с първа победа в евроквалификациите

27 Март, 2026 19:00 1 086 1

  • юноши-
  • победа-
  • футбол-
  • малта

Нашите надежди надвиха Малта с 1:0

Българските "лъвове" до 17 с първа победа в евроквалификациите - 1
Снимка: БФС
topsport.bg topsport.bg

Националният отбор на България до 17 години записа първа победа в група B2 на европейските квалификации, след като надделя с 1:0 над Малта.

"Лъвчетата" на Светослав Петров събраха 4 точки от първите си два мача и се изравниха с Литва на върха в класирането, като литовците имат предимство единствено заради по-добра голова разлика. Азербайджан е трети с 2 точки, а Малта остава без актив.

Българският тим започна по-активно и създаде няколко положения още в началото. Николай Попов и Максимилиан Лазаров бяха близо до откриване на резултата, а Ястиян Георгиев също пробва късмета си от дистанция.

Логичното се случи в 33-ата минута, когато "трикольорите" поведоха. След центриране от корнер Георгиев стреля с глава, топката се отби в гредата, а Андрей Грозданов бе най-съобразителен и я прати в мрежата за 1:0.

След почивката Малта опита да отговори, но вратарят Алек Здравков се намеси решително при опасен удар. България също имаше шансове да удвои, но Грозданов, Попов и Ернан Ангелов не успяха да се разпишат.

В крайна сметка единственият гол се оказа достатъчен за успеха, който поставя българския тим в отлична позиция преди последния мач в групата.

В него възпитаниците на Светослав Петров ще се изправят срещу Литва в директен сблъсък за първото място. Срещата е на 30 март от 13:00 часа в Пазарджик.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    0 0 Отговор
    След 17 вече са лъвици

    19:19 27.03.2026

Новини по спортове:
