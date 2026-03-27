Българските "лъвове" до 17 с първа победа в евроквалификациите

Националният отбор на България до 17 години записа първа победа в група B2 на европейските квалификации, след като надделя с 1:0 над Малта.

"Лъвчетата" на Светослав Петров събраха 4 точки от първите си два мача и се изравниха с Литва на върха в класирането, като литовците имат предимство единствено заради по-добра голова разлика. Азербайджан е трети с 2 точки, а Малта остава без актив.

Българският тим започна по-активно и създаде няколко положения още в началото. Николай Попов и Максимилиан Лазаров бяха близо до откриване на резултата, а Ястиян Георгиев също пробва късмета си от дистанция.

Логичното се случи в 33-ата минута, когато "трикольорите" поведоха. След центриране от корнер Георгиев стреля с глава, топката се отби в гредата, а Андрей Грозданов бе най-съобразителен и я прати в мрежата за 1:0.

След почивката Малта опита да отговори, но вратарят Алек Здравков се намеси решително при опасен удар. България също имаше шансове да удвои, но Грозданов, Попов и Ернан Ангелов не успяха да се разпишат.

В крайна сметка единственият гол се оказа достатъчен за успеха, който поставя българския тим в отлична позиция преди последния мач в групата.

В него възпитаниците на Светослав Петров ще се изправят срещу Литва в директен сблъсък за първото място. Срещата е на 30 март от 13:00 часа в Пазарджик.