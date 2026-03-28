Яник Синер отстрани Александър Зверев в Маями

28 Март, 2026 10:40 833 2

На финала среща Иржи Лехечка

Яник Синер отстрани Александър Зверев в Маями - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Яник Синер се класира за финала на турнира от сериите „Мастърс“ в Маями (САЩ), който е с награден фонд от 9,5 милиона долара, съобщава БТА. Вторият поставен в схемата италианец победи на полуфиналите третия поставен Александър Зверев от Германия с 6:3, 7:6(4) за 1 час и 54 минути игра. На финала Синер ще се изправи срещу чеха Иржи Лехечка.

„Беше невероятно“, заяви четирикратният шампион от Големия шлем. Синер записа 16-а поредна победа в турнирите от сериите „Мастърс“.

„Опитвам се да играя колкото се може повече мачове и нямаше как да се представя по-добре. Мачът със Зверев беше много труден. Той игра отлично, но аз сервирах много добре, особено в ключовите моменти“, коментира още италианецът пред Reuters.

С тази победа Синер е само на един успех от това да стане първият тенисист след Роджър Федерер през 2017 година, който печели титлите в Индиън Уелс и Маями в рамките на един сезон.

Италианецът реши изхода на първия сет с един пробив в четвъртия гейм за 6:3. Във втората част двамата изиграха равностоен сет, който се реши в тайбрек, спечелен от Синер.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    Янчо допинга !

    10:57 28.03.2026

  2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    17:19 28.03.2026

