Яник Синер отстрани Александър Зверев в Маями

Яник Синер се класира за финала на турнира от сериите „Мастърс“ в Маями (САЩ), който е с награден фонд от 9,5 милиона долара, съобщава БТА. Вторият поставен в схемата италианец победи на полуфиналите третия поставен Александър Зверев от Германия с 6:3, 7:6(4) за 1 час и 54 минути игра. На финала Синер ще се изправи срещу чеха Иржи Лехечка.

„Беше невероятно“, заяви четирикратният шампион от Големия шлем. Синер записа 16-а поредна победа в турнирите от сериите „Мастърс“.

„Опитвам се да играя колкото се може повече мачове и нямаше как да се представя по-добре. Мачът със Зверев беше много труден. Той игра отлично, но аз сервирах много добре, особено в ключовите моменти“, коментира още италианецът пред Reuters.

С тази победа Синер е само на един успех от това да стане първият тенисист след Роджър Федерер през 2017 година, който печели титлите в Индиън Уелс и Маями в рамките на един сезон.

Италианецът реши изхода на първия сет с един пробив в четвъртия гейм за 6:3. Във втората част двамата изиграха равностоен сет, който се реши в тайбрек, спечелен от Синер.