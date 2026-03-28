Тиери Анри очаква голямо бъдеще за Нико О’Райли в националния отбор на Англия

28 Март, 2026 13:49 610 0

Французинът подчерта универсалността на О’Райли и способността му да играе на различни позиции в състава на Пеп Гуардиола

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Легендата на Тиери Анри изрази високи очаквания към английския талант на Манчестър Сити Нико О’Райли, прогнозирайки му силно развитие под ръководството на националния селекционер Томас Тухел след Мондиал 2026, предава gong.bg. Младият футболист имаше впечатляващ момент на 22 март, когато реализира два гола във финала за Карабао Къп при победата с 2:0 над Арсенал – ден след 21-ия си рожден ден.

Анри подчерта универсалността на О’Райли и способността му да играе на различни позиции в състава на Пеп Гуардиола.

„Той може да играе като дефанзивен халф, ляв бек, централен полузащитник и дори зад нападателя. Харесва ми начина, по който разбира играта. За да се наложиш в отбора на Пеп, трябва да си тактически много грамотен“, заяви Анри. О’Райли вече има и участия за националния отбор на Англия, като получи шанс в квалификационните мачове срещу Сърбия и Албания.

„Надявам се да остане здрав и да продължи да се развива. Може да бъде ценен играч за Англия, но всичко зависи от бъдещето и работата му“, допълни Анри.


