Младежите до 19 години паднаха и от Хърватия в мач от квалификациите за Евро 2027

Националният отбор на България до 19 години отстъпи с 0:1 на домакина Хърватия във втория си мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Единственото попадение в срещата реализира Раулф Кумар в 84-ата минута. Двубоят се игра на градския стадион в Крижевци, предава БТА. Хърватите имаха отлична възможност да поведат още през първото полувреме, след като получиха дузпа в 30-ата минута, но Тино Кусанович не успя да се разпише, след като ударът му беше спасен от българския вратар Огнян Владимиров.

Решаващият момент настъпи малко преди края, когато Кумар се възползва от центриране от корнер и прати топката във вратата за крайното 1:0.

Това е втора загуба за българския тим, който в първия си мач отстъпи на Англия с 1:4 и остава на последното място в групата. В последната си среща от турнира, във вторник, България ще се изправи срещу Испания в Коториба.

Първите три отбора в групата продължават към следващия кръг в Лига „А“, докато последният преминава в Лига „Б“, като запазва шанс за класиране. Квалификационният формат предвижда три етапа, като победителите от седемте групи в последния кръг ще си осигурят участие на финалите в Чехия.