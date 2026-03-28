Новини
Спорт »
Бг футбол »
Младежите до 19 години паднаха и от Хърватия в мач от квалификациите за Евро 2027

Младежите до 19 години паднаха и от Хърватия в мач от квалификациите за Евро 2027

28 Март, 2026 21:31 1 394 5

  • българия-
  • хърватия-
  • юноши до 19 години-
  • квалификация

В първата среща загубихме от Англия

Младежите до 19 години паднаха и от Хърватия в мач от квалификациите за Евро 2027 - 1
Снимка: БФС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България до 19 години отстъпи с 0:1 на домакина Хърватия във втория си мач от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Единственото попадение в срещата реализира Раулф Кумар в 84-ата минута. Двубоят се игра на градския стадион в Крижевци, предава БТА. Хърватите имаха отлична възможност да поведат още през първото полувреме, след като получиха дузпа в 30-ата минута, но Тино Кусанович не успя да се разпише, след като ударът му беше спасен от българския вратар Огнян Владимиров.

Решаващият момент настъпи малко преди края, когато Кумар се възползва от центриране от корнер и прати топката във вратата за крайното 1:0.

Това е втора загуба за българския тим, който в първия си мач отстъпи на Англия с 1:4 и остава на последното място в групата. В последната си среща от турнира, във вторник, България ще се изправи срещу Испания в Коториба.

Първите три отбора в групата продължават към следващия кръг в Лига „А“, докато последният преминава в Лига „Б“, като запазва шанс за класиране. Квалификационният формат предвижда три етапа, като победителите от седемте групи в последния кръг ще си осигурят участие на финалите в Чехия.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поне само с един гол

    3 0 Отговор
    А ония балерини дето много ги хейтят със 2

    21:37 28.03.2026

  • 2 Озадачен

    8 0 Отговор
    Дали има изненадани?

    22:08 28.03.2026

  • 3 Пецата

    7 0 Отговор
    С кофти матриал толкова разбираш ли 🤣

    23:14 28.03.2026

  • 4 Колко да ги подкрепям, като знам

    5 0 Отговор
    какво е качеството. Малко са сферите с качествени кадри в България вече. Туй да не е в чалгарницата да показваш перчем. Да си знаят що за срока са., смешници.

    00:40 29.03.2026

  • 5 САНДОКАН

    7 0 Отговор
    Пуснете ги да играят със Соломонови острови , там ще са голяма работа

    04:55 29.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове