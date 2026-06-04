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Българските волейболистки започнаха с поражение срещу Италия в Лигата на нациите

Българските волейболистки започнаха с поражение срещу Италия в Лигата на нациите

4 Юни, 2026 06:43 683 0

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Тежък старт за националките в Бразилия

Българските волейболистки започнаха с поражение срещу Италия в Лигата на нациите - 1
Снимка: www.bvf.bg
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор по волейбол на България стартира участието си в Лигата на нациите с разочароваща загуба. В първия си двубой от надпреварата, който се проведе в бразилския град Ресифе, нашите момичета отстъпиха на силния тим на Италия с 0:3 гейма (22:25, 16:25, 25:27). Срещата, проследена от 2 401 зрители, продължи 89 минути и премина под диктовката на италианките, които демонстрираха стабилна игра и хладнокръвие в решаващите моменти.

Въпреки поражението, някои от българските волейболистки се отличиха с борбеност и резултатност. Александра Миланова бе най-резултатна за селекцията на Марчело Абонданца, като реализира 12 точки, всички от атака. Микаела Стоянова добави 10 точки към актива на тима, а Борислава Съйкова се отчете с 8. Мирослава Паскова също допринесе със 7 точки.

От другата страна на мрежата, италианският отбор разчиташе на Екатерина Антропова, която завърши с 14 точки, а Мерит Адигве се включи с още 12.

След трудния старт, националките ще имат възможност да се реваншират още на 5 юни, когато ще се изправят срещу състава на Доминиканската република. Доминиканките също започнаха турнира със загуба, но след драматичен петгеймов сблъсък с Турция (2:3).


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