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Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща срещу Норвегия

Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща срещу Норвегия

4 Юни, 2026 14:42 501 4

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Мачът е на 5 юли в Ботевград

Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща срещу Норвегия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес стана ясен разширеният състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Потвърдена е и най-очакваната новина. Най-полезният играч (MVP) на редовния сезон на Евролигата, Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща.

Освен това Българската Федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Умоджа е американски състезател на позиция плеймейкър, роден на 4-ти юли 1998 г. в Тексас. Завършва университета Де Пол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на САЩ. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата на ФИБА. През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения (СПАР Къп).

Старши треньорът на ′лъвовете′ сподели "Харесах го, мисля, че ще ни помогне на позиция 1. В момента играе ФИБА турнири, но смятам, че Евролигата е мястото му за в бъдеще."



Билетите за срещата са в продажба, а феновете могат да избират от различни варианти, като за най-големите почитатели, избрали да гледат мача от Courtside, ще има и подарък тениска First Edition от новия партньор за екипировка на Българската федерация по баскетбол - GSA.

Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 льомондьо

    1 0 Отговор
    Везенков не успя да направи нищо в САЩ. Не му е мястото при лъвовете.

    Коментиран от #2, #3

    14:43 04.06.2026

  • 2 Не бих

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "льомондьо":

    бил толкова краен. Везенков е талантлив, но е тежко крило и не пасва на всяка схема на игра. За момента играта на Оломпиакос се врти около него но като си тръгне Барцокас, не е всно какво ще се случи. Отделна тема е, че в тежките и решаващи мачове Везенков потъва и едвам прави 10т. Та.. това че ще е е отбора само оо себе си не значи нищо

    15:21 04.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не знам

    1 0 Отговор
    Не се знае дали ще играе...може да настине непосредствено преди срещата...

    15:53 04.06.2026

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