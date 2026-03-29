Хорхе Мартин триумфира в MotoGP в Остин

Испанецът Хорхе Мартин с Априля триумфира в спринтовото състезание в Остин (щата Тексас), трети кръг от сезона в MotoGP. Макар и с дължина от едва 10 обиколки, надпреварата на „Пистата на Америките“ предложи множество обрати и драматични моменти от старта до финала, предава БТА. Състезанието започна с инцидент още в първата обиколка, при който отпаднаха двама от фаворитите – световният шампион Марк Маркес (Дукати Леново) и победителят в квалификацията Фабио ди Джанантонио (VR46). Двамата се сблъскаха в началото и излязоха извън трасето. Ди Джанантонио се отказа заради повреди по мотора, а Маркес продължи, но финишира с обиколка изоставане.

Малко по-късно от надпреварата отпадна и лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки (Априля Рейсинг), който падна след грешка в завой, докато се движеше на втора позиция. В предпоследната обиколка Жоан Мир (Хонда) също загуби контрол и отпадна от борбата за точки.

В условията на този хаос най-добре се възползва Хорхе Мартин. Пилотът на Априля направи решителна атака в началото на десетата обиколка и изпревари Франческо Баная (Дукати Леново), който до този момент водеше. Италианецът не успя да отговори и завърши втори на 0.755 секунди зад победителя. Третото място зае Педро Акоста (Ред Бул КТМ) с изоставане от 2.484 секунди.

След финала Мартин също преживя инцидент, след като падна по време на победната си обиколка при опит да вдигне предната гума. За щастие, без последствия.

С успеха си испанецът оглави генералното класиране с 57 точки. Втори е Марко Бедзеки с 56, а трети – Педро Акоста с 49 точки.