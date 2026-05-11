Марк Маркес премина през две операции в Мадрид след тежка катастрофа

Световният ас на мотоциклетизма Марк Маркес, седемкратен шампион в престижния клас MotoGP, се озова на операционната маса в мадридска болница след драматичен инцидент по време на спринтовото състезание за Гран при на Франция. 33-годишният пилот на "Дукати Леново" пострада сериозно, след като катастрофира в събота, което доведе до необходимостта от две хирургически интервенции.

След злощастния инцидент, лекарите диагностицираха счупване на метатарзалната кост в десния крак на Маркес – травма, която изискваше незабавна операция. Освен това, медиците се възползваха от възможността да извършат дълго отлагана процедура на рамото му, като премахнаха два винта и костен фрагмент, останали от предишна операция през 2019 година.

В резултат на тези медицински интервенции, Маркес ще бъде принуден да пропусне предстоящото Гран при на Каталуния, което ще се проведе този уикенд. Все още не е ясно дали испанецът ще успее да се възстанови навреме за следващия кръг от шампионата – Гран при на Италия във Флоренция, насрочено за края на май.

Очаква се медицинският екип да даде повече яснота за състоянието му през следващите дни.