Меси и Суарес измъкнаха точка за Интер Маями срещу Остин

Интер Маями, воден от звездите Лионел Меси и Луис Суарес, успя да се спаси от домакинско поражение срещу борещия се за оцеляване тим на Остин, завършвайки 2:2 в шестия кръг на МЛС.

Срещата започна с истински шок за домакините – още в 6-ата минута Гилерме Биро се възползва от прецизен пас на Факундо Торес и даде преднина на гостите. Радостта на Остин обаче трая кратко – само четири минути по-късно, Лионел Меси възстанови равенството с майсторски удар с глава, който разтърси трибуните.

След почивката интригата се завърна с пълна сила. В 53-ата минута Джейдън Нелсън отново изведе Остин напред, хвърляйки домакините в ново изпитание. Но опитът и класата на Интер Маями не закъсняха да дадат резултат – в 81-ата минута Луис Суарес, след отлично подаване от Херман Бертераме, оформи крайното 2:2 и донесе ценна точка на своя отбор.

След този равностоен двубой, Интер Маями заема четвъртата позиция в Източната конференция с актив от 11 точки, докато Остин остава на 11-о място в Западната конференция с 6 точки.