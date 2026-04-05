Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси и Суарес измъкнаха точка за Интер Маями срещу Остин

Меси и Суарес измъкнаха точка за Интер Маями срещу Остин

5 Април, 2026 09:37 827 0

Двубоят беше от шестия кръг на МЛС

Меси и Суарес измъкнаха точка за Интер Маями срещу Остин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер Маями, воден от звездите Лионел Меси и Луис Суарес, успя да се спаси от домакинско поражение срещу борещия се за оцеляване тим на Остин, завършвайки 2:2 в шестия кръг на МЛС.

Срещата започна с истински шок за домакините – още в 6-ата минута Гилерме Биро се възползва от прецизен пас на Факундо Торес и даде преднина на гостите. Радостта на Остин обаче трая кратко – само четири минути по-късно, Лионел Меси възстанови равенството с майсторски удар с глава, който разтърси трибуните.

След почивката интригата се завърна с пълна сила. В 53-ата минута Джейдън Нелсън отново изведе Остин напред, хвърляйки домакините в ново изпитание. Но опитът и класата на Интер Маями не закъсняха да дадат резултат – в 81-ата минута Луис Суарес, след отлично подаване от Херман Бертераме, оформи крайното 2:2 и донесе ценна точка на своя отбор.

След този равностоен двубой, Интер Маями заема четвъртата позиция в Източната конференция с актив от 11 точки, докато Остин остава на 11-о място в Западната конференция с 6 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове