Доминик Янков пропуска мача с Индонезия

29 Март, 2026 11:48 865 3

Отборът постепенно свиква с климатичните условия, кава селекционерът Александър Димитров

Калин Каменов

Българският национал Доминик Янков почти сигурно няма да вземе участие в утрешния мач срещу Индонезия. Полузащитникът на Локомотив София получи травма по време на срещата със Соломоновите острови, спечелена от „трикольорите“ с 10:2 в Джакарта, и бе заменен принудително. От щаба уверяват, че контузията не е сериозна, но ще му бъде дадена почивка като предпазна мярка, предава gong.bg.

Селекционерът Александър Димитров отбеляза, че отборът постепенно свиква с климатичните условия, макар адаптацията да не е напълно завършена. Той подчерта, че здравето на играчите е приоритет и затова Янков няма да бъде рискуван. По думите му тимът ще се опита да надгради добрите моменти от първия мач и да изчисти допуснатите грешки.

Димитров допълни, че двубоят с Индонезия има специално значение за него, тъй като е работил в страната. Той подчерта, че отборът не се влияе от класацията на ФИФА, а се концентрира върху собственото си представяне и тактическа подготовка. Очаква се промени в състава, като шанс могат да получат футболисти, които не са играли в предишния мач.

Селекционерът предупреди, че Индонезия разполага с качествени състезатели, включително такива от водещи европейски първенства, и изрази надежда за оспорван и интересен двубой. Той допълни, че отборът е подготвен и за евентуално изпълнение на дузпи, съобразно новия регламент на турнира.


Подобни новини


  • 1 А има ли

    4 1 Отговор
    вариант да останат в Индонезия за по-дълго време? За да се вдигне нивото на Националният отбор.

    11:52 29.03.2026

  • 2 Гунзо

    5 0 Отговор
    Ако не бйаха климатичните условия малее как шехме да ги бием

    12:03 29.03.2026

  • 3 Агенция "Голям...Тур"

    4 1 Отговор
    Трябваше преди месец да отидете да свикнете с климатичните условия и след мача,още месец, да се подготвите да се приберете...ах,тези шамари.

    12:22 29.03.2026

