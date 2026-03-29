Доминик Янков пропуска мача с Индонезия

Българският национал Доминик Янков почти сигурно няма да вземе участие в утрешния мач срещу Индонезия. Полузащитникът на Локомотив София получи травма по време на срещата със Соломоновите острови, спечелена от „трикольорите“ с 10:2 в Джакарта, и бе заменен принудително. От щаба уверяват, че контузията не е сериозна, но ще му бъде дадена почивка като предпазна мярка, предава gong.bg.

Селекционерът Александър Димитров отбеляза, че отборът постепенно свиква с климатичните условия, макар адаптацията да не е напълно завършена. Той подчерта, че здравето на играчите е приоритет и затова Янков няма да бъде рискуван. По думите му тимът ще се опита да надгради добрите моменти от първия мач и да изчисти допуснатите грешки.

Димитров допълни, че двубоят с Индонезия има специално значение за него, тъй като е работил в страната. Той подчерта, че отборът не се влияе от класацията на ФИФА, а се концентрира върху собственото си представяне и тактическа подготовка. Очаква се промени в състава, като шанс могат да получат футболисти, които не са играли в предишния мач.

Селекционерът предупреди, че Индонезия разполага с качествени състезатели, включително такива от водещи европейски първенства, и изрази надежда за оспорван и интересен двубой. Той допълни, че отборът е подготвен и за евентуално изпълнение на дузпи, съобразно новия регламент на турнира.