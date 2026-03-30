Анчелоти: „Италия ще се класира на сто процента! Чакам Гатузо на Мондиала”

30 Март, 2026 08:59 667 0

Селекционерът на Бразилия подкрепи бившия си играч от Милан и разкри кои са изненадите на турнира

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Карло Анчелоти, националният селекционер на Бразилия, изрази пълна увереност, че Италия ще се класира за Световното първенство. „Пращам му голямо “мерси” и го чакам на Мондиала. Ще се справи на сто процента, или за всеки случай на деветдесет и пет, за да не изкушаваме съдбата”, каза той в интервю за “Corriere del Ticino” за своя бивш играч от Милан Дженаро Гатузо.

Анчелоти добави, че Италия попада в относително достъпна група, в която единственият сериозен противник е Швейцария.

Италианският треньор говори и за предизвикателствата на работата като национален селекционер на Бразилия от другия край на света. „Трудно е да следиш играчите, защото най-добрите са почти всички в европейски клубове и разстоянието не помага дори с телевизия.”

За откритието на Мондиала Анчелоти посочи Норвегия. „Те убедително спечелиха групата пред Италия и могат да създадат проблеми на всеки. Това е зряла отборна игра, в която не всичко зависи само от Холанд”, подчерта той.


