Анчелоти: „Италия ще се класира на сто процента! Чакам Гатузо на Мондиала”

Карло Анчелоти, националният селекционер на Бразилия, изрази пълна увереност, че Италия ще се класира за Световното първенство. „Пращам му голямо “мерси” и го чакам на Мондиала. Ще се справи на сто процента, или за всеки случай на деветдесет и пет, за да не изкушаваме съдбата”, каза той в интервю за “Corriere del Ticino” за своя бивш играч от Милан Дженаро Гатузо.

Анчелоти добави, че Италия попада в относително достъпна група, в която единственият сериозен противник е Швейцария.

Италианският треньор говори и за предизвикателствата на работата като национален селекционер на Бразилия от другия край на света. „Трудно е да следиш играчите, защото най-добрите са почти всички в европейски клубове и разстоянието не помага дори с телевизия.”

За откритието на Мондиала Анчелоти посочи Норвегия. „Те убедително спечелиха групата пред Италия и могат да създадат проблеми на всеки. Това е зряла отборна игра, в която не всичко зависи само от Холанд”, подчерта той.