Людовик Жули призна: Лео Меси ме измести

Людовик Жули призна: Лео Меси ме измести

29 Март, 2026 12:43 1 017 0

Талантът на Ламин Ямал е впечатляващ, казва французинът

Людовик Жули призна: Лео Меси ме измести - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Барселона Людовик Жули даде интервю за AS, в което си припомни периода си на „Камп Ноу“ и разкри детайли около раздялата си с клуба, предава gong.bg. Французинът, част от състава на Франк Рийкард, призна, че пробивът на Лионел Меси е изиграл ключова роля за напускането му, въпреки действащия му договор.

„Още на тренировките видях какво може. Беше ясно, че ще заеме мястото ми“, споделя Жули, като приема ситуацията с чувство за хумор.

Днес бившият нападател се занимава с консултантска дейност, подпомагайки спортисти в управлението на финансите им след края на кариерата. Той подчертава, че този преход често е труден и изисква добра подготовка. Жули изрази положително мнение и за президента на клуба Жоан Лапорта.

Французинът коментира и младата звезда Ламин Ямал, като отбеляза, че талантът му е впечатляващ, но не бива да бъде сравняван с Меси, за да се развива спокойно. Той изрази доверие и в работата на треньора Ханзи Флик, подчертавайки потенциала на младия състав.

Жули също така разкри, че поддържа контакт с бившите си съотборници и с носталгия си спомня за успехите, включително и триумфа в Шампионска лига 2005-06, когато негов гол срещу Милан проправя пътя към титлата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

