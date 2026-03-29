Людовик Жули призна: Лео Меси ме измести

Бившият футболист на Барселона Людовик Жули даде интервю за AS, в което си припомни периода си на „Камп Ноу“ и разкри детайли около раздялата си с клуба, предава gong.bg. Французинът, част от състава на Франк Рийкард, призна, че пробивът на Лионел Меси е изиграл ключова роля за напускането му, въпреки действащия му договор.

„Още на тренировките видях какво може. Беше ясно, че ще заеме мястото ми“, споделя Жули, като приема ситуацията с чувство за хумор.

Днес бившият нападател се занимава с консултантска дейност, подпомагайки спортисти в управлението на финансите им след края на кариерата. Той подчертава, че този преход често е труден и изисква добра подготовка. Жули изрази положително мнение и за президента на клуба Жоан Лапорта.

Французинът коментира и младата звезда Ламин Ямал, като отбеляза, че талантът му е впечатляващ, но не бива да бъде сравняван с Меси, за да се развива спокойно. Той изрази доверие и в работата на треньора Ханзи Флик, подчертавайки потенциала на младия състав.

Жули също така разкри, че поддържа контакт с бившите си съотборници и с носталгия си спомня за успехите, включително и триумфа в Шампионска лига 2005-06, когато негов гол срещу Милан проправя пътя към титлата.