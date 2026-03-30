Грозни сцени: Счупиха стъклото на автобус в Трета лига

Грозни сцени след мач белязаха регионалното дерби между отборите на Секирово Раковски и Марица Пловдив. Двубоят от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига завърши 1:0 за "жълто-сините" на стадион "Петър Парчевич" в Раковски.

„След последния съдийски сигнал фен на домакините нахлу на терена и влезе в пререкания с Джошуа Харис. Прибиращият се към съблекалнята вратар Петър Начев пък отговори на обидите към него и бе замерен с бутилка. Футболисти и служители на домакините се намесиха и ситуацията се успокои. По-късно обаче бе счупено стъклото на автобуса на Марица“, информира официалният сайт на пловдивчани.

Единственото попадение в мача падна в 42-ата минута и бе реализирано от Николай Хаджиев. Той се възползва от подаване на Олджай Алиев и с хубав диагонален шут насочи топката в мрежата за 0:1.

С успеха Марица запази втората позиция във временното класиране с актив от 58 точки. В следващия кръг възпитаниците на треньора Борислав Караматев посрещат СФК Раковски на 1 април от 17 часа на стадион "Марица".