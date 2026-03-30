Наско Сираков излезе с официална позиция относно собствеността на Левски

30 Март, 2026 13:15 1 457 10

Към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на ПФК „Левски", няма взето решение за промяна в собствеността, не е представяна банкова гаранция и не се водят преговори по конкретна оферта

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наско Сираков излезе с официална позиция относно собствеността на Левски.

Ето какво споделя Сираков:

"Уважаеми левскари,

Във връзка с поредната вълна от публикации, в които се говори за „финализирани сделки“, „непосредствена смяна на собствеността“ и се цитират анонимни „източници, близки до преговорите“, съм длъжен да внеса яснота.

Към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на ПФК „Левски“, няма взето решение за промяна в собствеността, не е представяна банкова гаранция и не се водят преговори по конкретна оферта.

Спекулациите по темата обслужват единствено интереса на сензационни заглавия и целят да подведат привържениците на „Левски“.

По правило не коментирам всеки слух, но в случая се внушава наличие на решения и договорки дни преди рестарта на футболното първенство и се чувствам длъжен да ги опровергая категорично.

Искам да бъда пределно ясен и по още една тема: В „Левски“ последователно работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор и няма да спрем да правим постъпки в тази посока. Подобни разговори са се водили и могат да се водят и занапред.

Всяка реална промяна в структурата на собствеността ще бъде обявена официално, след финализиране на всички необходими договорености и при спазване на действащото законодателство и футболните регулации. Първи за това ще научат привържениците на „Левски“ чрез официалните канали на клуба.

Призовавам медиите да подхождат по-отговорно към темите, свързани с бъдещето на „Левски“. Благодарен съм за интереса, но вярвам, че той трябва да бъде съпроводен и с нужното уважение към фактите.

Благодаря и на всички левскари за вниманието, търпението и загрижеността. Уверявам ви, че всяка важна стъпка за развитието на „Левски“ ще бъде обявявана открито, навреме и единствено по официален път."

Наско Сираков
Президент на ПФК „Левски“ и председател на Надзорния съвет


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 палмс ивкони блеефски

    6 2 Отговор
    е не съм ли собственик бе раев мошенник ?

    13:20 30.03.2026

  • 2 Пепи

    10 2 Отговор
    Е от тези Сираково да му писне на.човек,и онази збръчканата Сираковица по цял ден се плюнчи по всички телевизии,нямат ли малко сапикас пред хората.Цървили нещастни.

    13:21 30.03.2026

  • 3 Черепахин

    7 1 Отговор
    ти си на мое подчинение, фиктивен собственик ..........

    13:23 30.03.2026

  • 4 джаба блеефски

    7 1 Отговор
    лески е на дпс-гроб

    13:37 30.03.2026

  • 5 Тома

    4 0 Отговор
    Наско г.за да не се прави на умряла лисица ами да каже че таки,мамута и тиквата перат пари чрез отбора като собственици в сянка с поставено лице наско.

    13:45 30.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТАНАС ОРБИТАЛНИЯ

    4 1 Отговор
    ВЕЧЕ ШЕСТ ГОДИНИ НИ обяздва СЪС ДВЕСТА. СКОРО ОТ НЕГО НЯМА ДА СЕ ОТЪРВЕМ. САМО НАДПИСИ СИРАКОВ ВЪН НЕ СТИГАТ. ВРЕМЕ И ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН СЪС ДВЕ ПО ДВЕСТА.

    13:47 30.03.2026

  • 9 Няма по добър

    1 2 Отговор
    От Наско в момента. Направи отбор и отбора върви в правилна посока. Понесе много удари под кръста от други левскари, но не се даде. Дано сме шампиони тая година! Заслужаваме го! Иначе много знаете и много лаете, но сте кръгла нула, не коректив. ЛЕВСКАР се РАЖДАШ, ЛЕВСКАР не СТАВАШ!!!

    Коментиран от #10

    14:06 30.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

