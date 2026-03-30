Лудогорец се насочи към национал на България

В Лудогорец вече работят усилено по лятната си селекция. В нея влиза името на един национал. "Орлите" са се насочили към Фабиан Нюрнбергер.

В момента той се подвизава в Дармщат, но все още не е подписал нов договор с клуба. Настоящият му изтича в края на сезона и в момента той е свободен да води разговори и с други отбори.

Шампионите са се възползвали от тази възможност и са влезли в контакт с него, пише "Мач Телеграф". Новината обаче не е потвърдена от Лудогорец.

Нюрнбергер може да играе и като ляв бек, и като ляв халф. В защита Пер-Матиас Хьогмо разполага с двама играчи на този пост - Антон Недялков и Винисиус Ногейра.

Досега Нюрнбергер не е играл у нас, а в Германия се е подвизавал за Нюрнберг и Дармщат. През този сезон има 17 мача за "синьо-белите" във Втора Бундеслига. В тях е отбелязал 2 гола и е дал 2 асистенции.