Лудогорец се насочи към национал на България

30 Март, 2026 15:00 499 0

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Лудогорец вече работят усилено по лятната си селекция. В нея влиза името на един национал. "Орлите" са се насочили към Фабиан Нюрнбергер.

В момента той се подвизава в Дармщат, но все още не е подписал нов договор с клуба. Настоящият му изтича в края на сезона и в момента той е свободен да води разговори и с други отбори.

Шампионите са се възползвали от тази възможност и са влезли в контакт с него, пише "Мач Телеграф". Новината обаче не е потвърдена от Лудогорец.

Нюрнбергер може да играе и като ляв бек, и като ляв халф. В защита Пер-Матиас Хьогмо разполага с двама играчи на този пост - Антон Недялков и Винисиус Ногейра.

Досега Нюрнбергер не е играл у нас, а в Германия се е подвизавал за Нюрнберг и Дармщат. През този сезон има 17 мача за "синьо-белите" във Втора Бундеслига. В тях е отбелязал 2 гола и е дал 2 асистенции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

