Новини
Спорт »
Световен футбол »
Зашеметяващ модел омая новото футболно чудо на Байерн Мюнхен

30 Март, 2026 13:45 2 046 9

  • байерн мюнхен-
  • ленарт карл-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси-
  • зое хелена кьопеле

На трибуните Ленарт Карл бе подкрепен от красавицата Зое Хелена Кьопеле

Зашеметяващ модел омая новото футболно чудо на Байерн Мюнхен - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новото футболно чудо на Байерн Мюнхен Ленарт Карл изживява наистина славни мигове. Малко повече от месец след като навърши 18 години талантът сбъдна мечтата си да дебютира за националния отбор на Германия. Това се случи при зрелищната победа с 4:3 над Швейцария. Но не само заради това сърцето на халфа прелива от щастие. На трибуните да го подкрепи в този паметен миг бе красавицата Зое Хелена Кьопеле. Двамата на практика официализираха романса си, за който съмнения се появиха в социалните мрежи и местните медии.

Зое Хелена, която е с четири години по-голяма от суперталанта, вече е изградила солидна кариера в света на модата и дигиталния маркетинг. Блондинката е била лице на няколко рекламни кампании в Германия, откроявайки се с дискретно, но изискано поведение. Зое има и магнетично присъствие в социалните мрежи, където споделя начина си на живот и своите пътешествие. Само в TikTok тя се радва на 500 000 последователи. Според тях Кьопеле изглежда идеална подкрепа за Карл по пътя му към големите успехи, каквито несъмнено го очакват с оглед качествата му.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жена

    12 4 Отговор
    Може да бъде залеметяваща само с държание и поведение на ниво. Голотията на всички е еднаква. А ако са и лековати, съвсем губят способност.

    Коментиран от #7

    13:50 30.03.2026

  • 2 Хеххех

    5 0 Отговор
    Айде отече момчету! :D

    13:51 30.03.2026

  • 3 Ленарт

    6 0 Отговор
    е роден през.......2008 - а година !

    13:57 30.03.2026

  • 4 Разбирач

    10 3 Отговор
    Кьопеле, тая е невероятна! А и 4 години по-голяма, ще го научи на невероятни неща

    13:58 30.03.2026

  • 5 Преди месец съм си поръчал

    7 0 Отговор
    една от предния модел. Не са лоши , ама май ще излезе Блок-70 - още я няма.

    14:06 30.03.2026

  • 6 Зашеметяващ модел омая пак

    0 0 Отговор
    писар паф

    14:15 30.03.2026

  • 7 Мъж

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жена":

    Абсолютно правилно! Иначе я слагаме в категория професионалистки

    14:27 30.03.2026

  • 8 Зашеметен Съм !

    2 0 Отговор
    Просто Се Чудя !

    Накъде !

    Да погледна !

    14:39 30.03.2026

  • 9 Стою свинаря

    2 0 Отговор
    Защо само футболисти плякат моделите ? На мен кво ми е.....

    14:51 30.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове