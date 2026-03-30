Зашеметяващ модел омая новото футболно чудо на Байерн Мюнхен

Новото футболно чудо на Байерн Мюнхен Ленарт Карл изживява наистина славни мигове. Малко повече от месец след като навърши 18 години талантът сбъдна мечтата си да дебютира за националния отбор на Германия. Това се случи при зрелищната победа с 4:3 над Швейцария. Но не само заради това сърцето на халфа прелива от щастие. На трибуните да го подкрепи в този паметен миг бе красавицата Зое Хелена Кьопеле. Двамата на практика официализираха романса си, за който съмнения се появиха в социалните мрежи и местните медии.

Зое Хелена, която е с четири години по-голяма от суперталанта, вече е изградила солидна кариера в света на модата и дигиталния маркетинг. Блондинката е била лице на няколко рекламни кампании в Германия, откроявайки се с дискретно, но изискано поведение. Зое има и магнетично присъствие в социалните мрежи, където споделя начина си на живот и своите пътешествие. Само в TikTok тя се радва на 500 000 последователи. Според тях Кьопеле изглежда идеална подкрепа за Карл по пътя му към големите успехи, каквито несъмнено го очакват с оглед качествата му.