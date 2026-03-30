Новини
Спорт »
Световен футбол »
Моуриньо: Без Роналдо Португалия е един обикновен отбор

30 Март, 2026 12:59 597 0

  • португалия-
  • футбол-
  • жозе моуриньо-
  • кристиано роналдо

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Старши треньорът на Бенфика – Жозе Моуриньо, подчерта колко съществена остава ролята на Кристиано Роналдо за представянето на националния отбор на Португалия.

Звездата на Ал Насър не взе участие в контролната среща срещу Мексико, приключила без голове – 0:0. Според Моуриньо отсъствието на опитния нападател е оказало сериозно влияние върху поведението на съперника и върху ефективността на португалския състав в атака.

„Без Роналдо Португалия изглежда като обикновен отбор. Хората постоянно настояват да не го викаме. Е, сега той не игра и видяхте резултата. Никаква заплаха, никакъв страх у съперника. Просто един отбор, поставен под напрежение от Мексико. Когато Роналдо е на терена, противникът мисли два пъти. Без него изобщо не мислят“, заяви Моуриньо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове