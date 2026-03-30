Моуриньо: Без Роналдо Португалия е един обикновен отбор

Старши треньорът на Бенфика – Жозе Моуриньо, подчерта колко съществена остава ролята на Кристиано Роналдо за представянето на националния отбор на Португалия.

Звездата на Ал Насър не взе участие в контролната среща срещу Мексико, приключила без голове – 0:0. Според Моуриньо отсъствието на опитния нападател е оказало сериозно влияние върху поведението на съперника и върху ефективността на португалския състав в атака.

„Без Роналдо Португалия изглежда като обикновен отбор. Хората постоянно настояват да не го викаме. Е, сега той не игра и видяхте резултата. Никаква заплаха, никакъв страх у съперника. Просто един отбор, поставен под напрежение от Мексико. Когато Роналдо е на терена, противникът мисли два пъти. Без него изобщо не мислят“, заяви Моуриньо.

José Mourinho emphasized that Portugal actually loses its strength when CR7 isn't there 🤫



Full story 🔗 https://t.co/dRTn7axP9x pic.twitter.com/SdHT6fhi5e — GOAL (@goal) March 29, 2026