Барселона получи уверение от испанската федерация, че няма да претоварва Ямал

Кралската испанска футболна федерация (RFEF) е дала гаранции на Барселона, че няма да има претоварване на Ламин Ямал по време на ангажиментите му с националния отбор през март.

Тази информация идва на фона на притесненията в каталунския клуб, след като крилото Рафиня получи контузия в бедрото по време на приятелския мач на Бразилия срещу Франция (1:2) и ще отсъства около 5 седмици.

В петък младата звезда на „блаугранас“ изигра 63 минути в контролата срещу Сърбия, спечелена с 3:0. Преди това Ямал тренираше отделно от основната група на националния тим, като натоварванията му бяха ограничени до занимания на велоергометър.

Според "Спорт", техническият директор на испанския национален отбор Айтор Каранка лично е разговарял със спортния директор на Барселона Деко. Каранка е уверил португалеца, че щабът на Испания няма да поема никакви рискове със здравето на Ямал.

Очаква се утре срещу Египет крилото да не играе цял мач. Това решение е взето с оглед на предстоящите важни двубои на Барселона срещу Атлетико Мадрид в Ла Лига и Шампионската лига.