Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лукаку наруши мълчанието и сподели своята истина за случващото се

30 Март, 2026 13:15 1 181 0

  • наполи-
  • ромелу лукаку-
  • футбол

Чрез история в Инстаграм играчът коментира ситуацията около себе си

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку, който е в конфликт с клуба си, наруши мълчанието си след полемиките от последните дни. В момента той е в родната си Белгия и отказва да се прибира в Неапол, оправдавайки се с травма.

Чрез история в Инстаграм играчът коментира ситуацията около себе си.

“Този сезон беше много предизвикателен за мен, трябваше да се справя с контузия и лична загуба (бел. ред. – смъртта на баща му). Знам, че през последните дни се вдигна много шум около моята ситуация и е важно да изясня всичко.

Истината е, че през последните седмици не се чувствах добре физически. Прегледът в Белгия показа, че имам възпаление и течност в бедрения флексорен мускул, близо до стара травма. Това е вторият проблем, който имам, откакто се завърнах в началото на ноември. Избрах да проведа рехабилитацията си в Белгия, за да мога да помогна, когато бъда повикан.

Мисля, че повечето от вас са гледали интервюто, което дадох във Верона. Няма нищо, което бих искал повече от това да играя и да помагам на отбора си да печели, но в момента трябва да се уверя, че съм на 100% клинично здрав, защото напоследък не бях.

Тази година беше много трудна, но в крайна сметка ще помогна на Наполи и на националния отбор да постигнат целите си, когато бъда повикан. Това е всичко, което искам“.

През сезона Лукаку има само седем 64 минути игра за Наполи с един гол в тях.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове