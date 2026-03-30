Повече от 75% от феновете на футбола в Англия не одобряват ВАР

30 Март, 2026 14:45 409 3

  • висша лига-
  • вар-
  • футбол-
  • фенове

Споделихме резултатите с Премиър лийг и Съдийската комисия

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 75% от привържениците в английската Висша лига не одобряват използването на системата за видеоповторения (ВАР), съобщава Съюзът на футболните фенове (ФСА) след собствено проучване. То бе извършено онлайн между 26 февруари и 23 март, а в него участваха над 8 хиляди души. Според изследването 75.7% от феновете не одобряват ВАР и 91.7% смятат, че системата е погубила спонтанната радост по трибуните след гол.

"Тези данни са сходни с предишното проучване през 2021, когато феновете изразиха резервации към въвеждането на ВАР. Споделихме резултатите с Премиър лийг и Съдийската комисия. Очакваме открит диалог с тях относно данните от проучването ни", пишат от ФСА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Важното е, че УЕФА и ФИФА ги одобряват, а те са най-компетентни.

    14:52 30.03.2026

  • 2 Анджо

    2 0 Отговор
    Тия искат да живеят с измамите на съдиите. Тъпанари.🪼

    15:06 30.03.2026

  • 3 Жипиес в топките

    0 0 Отговор
    Ако променят правилата и четвъртия съдия с камерите стане главен или поне изпълняващ длъжността главен съдия, а "главния" на терена само да свири каквото му кажат в слушалката.

    15:09 30.03.2026

