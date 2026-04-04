Йордан Лечков: Боби беше добър човек, искам и вие да го запомните весел и саркастичен

Йордан Лечков изказа съболезнования към близките на Борислав Михайлов, който напусна този свят на 31-ви март на 63-годишна възраст. Бившият халф на националния тим присъства на поклонението в памет на легендарния вратар и апелира да го запомним като весел и саркастичен човек.

„Поводът днес не е от най-приятните..., бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера.

Чакахме последния шанс, но нямахме късмет - за съжаление. Каквото и да кажем, три-четири месеца се чакаше. Бяхме информирани добре от семейството, но не бяха добри отзивите. Светла му памет, светъл му път.

Искам и вие да го запомните весел и саркастичен. Беше добър човек и дано така бъде запомнен. Най-вече спокойствие и ведрост за цялата фамилия“, каза Лечков.