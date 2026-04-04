Йордан Лечков: Боби беше добър човек, искам и вие да го запомните весел и саркастичен

4 Април, 2026 14:54 1 588 25

Бившият халф на националния тим присъства на поклонението в памет на легендарния вратар

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Йордан Лечков изказа съболезнования към близките на Борислав Михайлов, който напусна този свят на 31-ви март на 63-годишна възраст. Бившият халф на националния тим присъства на поклонението в памет на легендарния вратар и апелира да го запомним като весел и саркастичен човек.

„Поводът днес не е от най-приятните..., бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера.

Чакахме последния шанс, но нямахме късмет - за съжаление. Каквото и да кажем, три-четири месеца се чакаше. Бяхме информирани добре от семейството, но не бяха добри отзивите. Светла му памет, светъл му път.

Искам и вие да го запомните весел и саркастичен. Беше добър човек и дано така бъде запомнен. Най-вече спокойствие и ведрост за цялата фамилия“, каза Лечков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 този сливенския мангaлиуc

    47 1 Отговор
    що поразии направи и що пара открадна като кмет сливен...

    14:56 04.04.2026

  • 2 Иво

    38 2 Отговор
    Само ти можеше да се сравняваш с Боби по корупция и нагло крадене! Ти като бону съсипа и Сливен, така че не знам кво мерило си за "добър" и "лош".

    14:56 04.04.2026

  • 3 хмм

    21 3 Отговор
    Сарказмът не е качество на добрите хора.

    14:59 04.04.2026

  • 4 Сарказъм

    26 2 Отговор
    е едно много лошо качество - нараняващо , болезнено жестоко , подигравателно , надсмиване и присмиване , причиняване съвсем съзнателно болка и и и...... Къде е добротата в сарказъма ?

    Коментиран от #5

    15:00 04.04.2026

  • 5 хмм

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сарказъм":

    Позволявам си сарказъм само срещу хора, които го използват.

    15:01 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    24 2 Отговор
    НАГЪЛ И ВЕЧНО ПИЯН...

    15:02 04.04.2026

  • 9 Жена му

    15 0 Отговор
    духна по любов и той тръгнал за Турция , се върна от пътя да я гони !

    15:05 04.04.2026

  • 10 Раев

    25 2 Отговор
    Тъпанарът си остава тъпанар.Изобщо знаеш ли смисъла на думата саркастичен.Саркастичен е човек,който се подиграва или критикува някого.Така ли искаш да го запомним

    15:06 04.04.2026

  • 11 Илитератът си е ...

    20 0 Отговор
    ... си е илитерат. Ма може ли да кажеш, че поводът не е от най-приятните. Ерго. Приятен що-годе. Лечкоооооов?! Много те е удряла топката в главоча.

    Коментиран от #15, #18

    15:20 04.04.2026

  • 12 Бат Венце Сикаджията

    16 0 Отговор
    Георги Иванов познат като Гонзо е най-успешния президент в историята на БФС. Под ръководството му се цласирахме за ФИФА сириис и спечелихме купата и златните медали връчени лично от него по БНТ 3 на живо. Това са невероятни ъчийвмънти. Покажете ми един друг Президент на БФС, било то овчата глава, перуката, бялата перука, батето или който и да в друг да в донесъл купа и златни медали. И освен това в и патриот. Прибра 4 закъсали сънародници с чартъра от Индонезия. Догодина са ни поканили Кирибати и Джибути, но златните медали ще се раздадат през декември на специална церемония в сградата на БФС, поради отпаднала необходимост за пътуване поради липса на стадиони и национални гарнитури на поканилите ни.

    Коментиран от #21

    15:22 04.04.2026

  • 13 Пешо

    20 0 Отговор
    Гледаш българския футбол и си мислиш - колко да е бил добър като го управлява самолично 19 години. И отделно провялаше всеки опит за промяна. Лечков поне да замълчи, че и той не е цвете в управлението. За умрелите по-добре нищо, но не и лъжа.

    15:52 04.04.2026

  • 14 Клекнал на тъча

    12 0 Отговор
    Боби обичаше чашката, и тя него.

    Коментиран от #23

    16:00 04.04.2026

  • 15 Правилно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Илитератът си е ...":

    Правилно

    16:14 04.04.2026

  • 16 Боко

    14 0 Отговор
    Този маймун е най-големият крадец и мошенник на Сливен!

    16:40 04.04.2026

  • 17 Чудесният

    8 0 Отговор
    Ех ех. За умрелите или добро или Истината. Гледах днес Арда Монтана..сега БотЯф и соколите. Полупразни стадиони. Всички били добри и чудесни но след тях потоп. Иначе беше добър вратар ама не някакъв супер вратар. Да почива в мир

    17:16 04.04.2026

  • 18 всеки

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Илитератът си е ...":

    човек греши в тежък момент, не е искал да говори без да мисли и не трябва да се ловим за думите. А и спортистите не са водещи интелектуалци, нито хора на словото...

    17:22 04.04.2026

  • 19 Така е

    0 2 Отговор
    Обаче злият гений зад Боби той обърка нещата. Всички вие седяхте хитро зад него и редовно се бършехте с него. Сега демонстрирате уважение. Но за обикновенноя фитболен фен е ясно кой как закопа любимата му игра в БГ.

    17:51 04.04.2026

  • 20 Да така е

    2 7 Отговор
    Боби наистина беше добър човек и както знаете добрите хора са най оплювани и недолюбвани.От опит знам че колкото добре се държиш със хората те ти се качват на главата.

    18:06 04.04.2026

  • 21 Локо Пд

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бат Венце Сикаджията":

    Ти какво искаш да направи Гонзо за една година.Във тази държава кое е добре та и футбола ни да е добре.

    Коментиран от #22

    19:42 04.04.2026

  • 22 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Локо Пд":

    Че той е направил повече за 1 година от който и да е президент. Кой някога е донесъл купа и златни медали? Кажи кой? Един има ли? И вече даже сме спечелили купата и златните медали за следващото ни гостуване в Кирибати и Джибути. Ще си ги самовръчват тъй като нямало стадиони и отбори и нуждата от пътуване отпаднала. Нямало и закъсали сънародници.

    Коментиран от #24

    20:04 04.04.2026

  • 23 Кой в Бегето

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Клекнал на тъча":

    Не пие, че то повечето са алкохолици, само Стойков май не пие, ма и той ша умре, нали знайте. Трифон Иванов от какво умря?

    21:17 04.04.2026

  • 24 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бат Венце Сикаджията":

    Припознат със колко Българи играхте днес със Берое. нито един и искаш добър Нац.отбор е няма да стане .Така че първо си виж какво си и тогава искай да имаш.

    21:47 04.04.2026

  • 25 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Ритнитопковците са възможно най-неграмотните от всички спортисти. Дотолкова са глупави, че дори влизат в схеми за крадене на пари от АМ "Хемус". Изключително ограничени индивиди, дори боксьорите са по-читави от тях.

    22:30 04.04.2026

