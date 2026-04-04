Йордан Лечков: Боби беше добър човек, искам и вие да го запомните весел и саркастичен

Йордан Лечков изказа съболезнования към близките на Борислав Михайлов, който напусна този свят на 31-ви март на 63-годишна възраст. Бившият халф на националния тим присъства на поклонението в памет на легендарния вратар и апелира да го запомним като весел и саркастичен човек.
„Поводът днес не е от най-приятните..., бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера.
Чакахме последния шанс, но нямахме късмет - за съжаление. Каквото и да кажем, три-четири месеца се чакаше. Бяхме информирани добре от семейството, но не бяха добри отзивите. Светла му памет, светъл му път.
Искам и вие да го запомните весел и саркастичен. Беше добър човек и дано така бъде запомнен. Най-вече спокойствие и ведрост за цялата фамилия“, каза Лечков.
1 този сливенския мангaлиуc
14:56 04.04.2026
2 Иво
14:56 04.04.2026
3 хмм
14:59 04.04.2026
Сарказъм
15:00 04.04.2026
хмм
До коментар #4 от "Сарказъм":Позволявам си сарказъм само срещу хора, които го използват.
15:01 04.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
15:02 04.04.2026
9 Жена му
15:05 04.04.2026
10 Раев
15:06 04.04.2026
Илитератът си е ...
15:20 04.04.2026
12 Бат Венце Сикаджията
15:22 04.04.2026
13 Пешо
15:52 04.04.2026
14 Клекнал на тъча
16:00 04.04.2026
15 Правилно
До коментар #11 от "Илитератът си е ...":Правилно
16:14 04.04.2026
16 Боко
16:40 04.04.2026
17 Чудесният
17:16 04.04.2026
18 всеки
До коментар #11 от "Илитератът си е ...":човек греши в тежък момент, не е искал да говори без да мисли и не трябва да се ловим за думите. А и спортистите не са водещи интелектуалци, нито хора на словото...
17:22 04.04.2026
19 Така е
17:51 04.04.2026
20 Да така е
18:06 04.04.2026
Локо Пд
До коментар #12 от "Бат Венце Сикаджията":Ти какво искаш да направи Гонзо за една година.Във тази държава кое е добре та и футбола ни да е добре.
19:42 04.04.2026
До коментар #21 от "Локо Пд":Че той е направил повече за 1 година от който и да е президент. Кой някога е донесъл купа и златни медали? Кажи кой? Един има ли? И вече даже сме спечелили купата и златните медали за следващото ни гостуване в Кирибати и Джибути. Ще си ги самовръчват тъй като нямало стадиони и отбори и нуждата от пътуване отпаднала. Нямало и закъсали сънародници.
20:04 04.04.2026
23 Кой в Бегето
До коментар #14 от "Клекнал на тъча":Не пие, че то повечето са алкохолици, само Стойков май не пие, ма и той ша умре, нали знайте. Трифон Иванов от какво умря?
21:17 04.04.2026
24 Ха ха
До коментар #22 от "Бат Венце Сикаджията":Припознат със колко Българи играхте днес със Берое. нито един и искаш добър Нац.отбор е няма да стане .Така че първо си виж какво си и тогава искай да имаш.
21:47 04.04.2026
25 Евгени от Алфапласт
22:30 04.04.2026