Войната в Украйна се пренесе трайно в небето на Русия, сухопътните бойни действия зациклиха позиционно

Ситуацията на фронтовата линия в Украйна се характеризира със значително забавяне и зацикляне на руското пролетно-лятно настъпление, като украинските сили успяват до голяма степен да стабилизират позициите си.
Войната навлиза в нова фаза, доминирана от масирани въздушни удари, технологична надпревара с дронове и стратегическа логистична блокада от страна на Киев.
Руските опити за разширяване на буферната зона около международната граница около Липци и Вовчанск в Харковска област са спрени без потвърден нов напредък. Руските сили засилват атаките срещу логистичната инфраструктура, по-специално трасето Р-46 между Харков и Суми, за да затруднят снабдяването на украинските позиции.
Регистрират се ограничени тактически успехи за украинската армия, която е успяла леко да напредне в района на Покровск. Настъплението на руските части към Лиман и Борова буксува поради недостиг на оперативни резерви и тежки загуби, оприличавани от анализатори на неуспешната руска кампания от 2022 г.
Позициите край Запорожие и Херсон на Южния фронт остават статични. Опитите на Русия за проникване и щурм в посока Гуляйполе и Орихив не водят до значими териториални промени.
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са преминали към мащабна кампания за изолиране на бойното поле. Използвайки комбинация от дронове със среден обсег и далекобойни системи, Украйна методично унищожава руските линии за комуникация и снабдяване (GLOCs). Поразени са множество обекти в тила и на територията на Руската федерация (включително петролни бази в Ленинградска област и цели в Санкт Петербург).
Този натиск доведе до сериозен недостиг на гориво в окупираните територии и километрични опашки в района на Керченския мост в Крим.
Бойното поле е изключително наситено с безпилотни летателни апарати, като Русия драстично е увеличила мащаба на производството си с цел да достигне над 7 милиона FPV дрона през 2026 г.
В отговор Украйна е коригирала тактиката си, като приоритизира използването на специализирани дронове-прехващачи, които успешно неутрализират руските разузнавателни и ударни БПЛА на ниска височина.
Въпреки огромното изтощение и предупрежденията на финансовите си експерти за прегряване на икономиката, руският президент Владимир Путин продължава да поддържа рекордно високи нива на военните разходи. Москва отхвърля дипломатически решения, които не отговарят на първоначалните ѝ териториални претенции, докато Украйна разчита на западната помощ и новите технологични предимства, за да поддържа паритет на бойното поле.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Що бързаш толкова?
До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":Москва не е построена за един ден
07:59 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Никаква
Коментиран от #42, #45
08:04 07.06.2026
7 Зациклилата журналистика
08:04 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И как разбрахте за
До коментар #4 от "Абе Русия кво":Огромните загуби ? Посетихте лично и видяхте или се опирате на информацията от Украйна или прословутия платен Институт за изучаване на войната ?
Коментиран от #20
08:07 07.06.2026
10 Българин
Така че бандерата приклюва съвсем скоро!
Коментиран от #51, #65
08:08 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хм Хм
До коментар #4 от "Абе Русия кво":Истинската война е в момента и не е в полза на Русия. А 5000-те градуса означават само едно - Русия ще бъде нападната не само от САЩ, Франция и Великобритания, но и от Китай. Си е предупредил Путин относно ЯО.
Коментиран от #22, #26
08:10 07.06.2026
13 Дъра бъра
08:10 07.06.2026
14 молодец
До коментар #11 от "Чиниш ми се":изглежда ги разбираш тези работи, ти чий си?
08:11 07.06.2026
15 Така питаше и
До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":и за Покровск и Мирноград, и Гуляйполе, и Сиверск, и Торецк, и Авдеевка, и Маринка, и Часив Яр, и Соледар...
Коментиран от #19
08:11 07.06.2026
16 Елементарно
До коментар #4 от "Абе Русия кво":На путлер му се живее.То пък един живот...
Бункерен живот.
08:11 07.06.2026
17 име
08:11 07.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #15 от "Така питаше и":Върви ли?
30 000 парчета всеки месец смятам,че е добре.
Коментиран от #27, #33
08:16 07.06.2026
20 Виж последните
До коментар #9 от "И как разбрахте за":Удари по нефтопреработнателните заводи на Русия. По военни обекти с дронове.
И дори ударите от миналото, когато укра с помоща на западналите удариха няколко пъти елементи от ядрената триада на Русия! Удариха важен радар на триадата. Удариха стратегически самолети и унищожиха даже няколко от тях. Бият по предприятия разработващи подводни дронове на Русия. А сега ударите по Петербург? Не е ли време вече за истинска война??? Какво ги чакат?
Коментиран от #37, #60
08:18 07.06.2026
21 Фори
08:19 07.06.2026
22 Ти знаеш Си какво е предупредил Путин
До коментар #12 от "Хм Хм":Откъде ви намират такива, не знам, сигурно конкурс в помощното училище?
08:19 07.06.2026
23 Пренесъл се на мук.
08:19 07.06.2026
24 Дон Корлеоне
08:20 07.06.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КОГА ПУСНА ИМЕНАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕДИИТЕ В ПАРЛАМЕНТА:)
08:20 07.06.2026
26 Е и кво?
До коментар #12 от "Хм Хм":Ясно ли ти е, че ако ги нападнат всичките тези, както ти казваш, планетата ще е чао?
Ако Русия си взриви всичките 6500 ядрени бойни глави ДОРИ и на собствена територия, то планетата вече няма да става за живот на хора. Е, тогава? Какво ще направят САЩ, Китай и т.н. , ако и те започнат???
08:21 07.06.2026
27 Степан
До коментар #19 от "А как е бизнесът на Кобзон?":Не 30 хиляди, а по 34 хиляди на месец, и не при Кобзон, а при Степан. Ловят ги от улиците и директно на фронта.
08:24 07.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 бай Ганьо
Да живее РУСИЯ
08:25 07.06.2026
30 5 години
08:27 07.06.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":МАЛАЯ ТОКМАЧКА
Е В ЧУВАЛЧЕ ( КОТЕЛЧЕ ) ... БРАТАНИТЕ В ЗАОБИКОЛИХА ОТГОРЕ :)
......
И В КОНСТАНИНОВКА Е ТАКА :)
08:27 07.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 добре ли си?
До коментар #19 от "А как е бизнесът на Кобзон?":пазо нервите, вечер недей да гледаш страшни филмчета до късно, пий един чай от мента и си лягай си по-рано..
08:29 07.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Без име
08:31 07.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Путин
До коментар #20 от "Виж последните":Само ти не разбра че сме бавн 0 ра3 виващи
08:33 07.06.2026
38 Пич
Коментиран от #55
08:37 07.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 така е
08:38 07.06.2026
41 8888
08:40 07.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 нищо ново
08:44 07.06.2026
45 Това са
До коментар #6 от "Никаква":нашите журналисти - примитивни. Цитират едната страна, заповядано им е да правят всичко за У. Никакъв професионализъм нямат
Коментиран от #75
08:45 07.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пич
08:47 07.06.2026
48 Последния Софиянец
08:48 07.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Путер
До коментар #10 от "Българин":До три дни.
08:52 07.06.2026
52 Хахахахаха
До коментар #49 от "Свободен":Хахахаха, махни си евтините очила, да ти дам ли пари да си вземеш нещо качествено, хахаха, ние не подкрепяме орки че да ревем за всичко хахах, дай да видим къде руснак се оплаква хахахах, това го има само в 404 ореваха гробищата от погребенията на милиони орки
08:53 07.06.2026
53 започва се
Жителите съобщават за празни рафтове и липса на захар, зърнени храни и брашно
“Агенцията” съобщава за по-широко разпространени проблеми с доставките. Изданието анализира публикации на жители на Симферопол и Севастопол в местни чатове в Telegram и публични групи. Според тези публикации захар, елда, ориз, брашно, сол, макарони, олио и няколко други артикула са започнали да изчезват от магазините на полуострова. Снимки на полупразни рафтове и съобщения за недостиг бяха публикувани и от големи местни общности във ВКонтакте и Telegram.
The Insider пише, че след въвеждането на ограничения върху продажбите на бензин в Крим и Севастопол, на полуострова започва бързо да се развива сенчест пазар на горива. Първоначално властите наложиха ограничение върху продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 - не повече от 20 литра на клиент. По-късно най-големите вериги бензиностанции в Крим - TES и ATAN - преминаха към продажбите на горива с купони, но скоро спряха да издават нови купони.
Коментиран от #76
08:54 07.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Путюблиз
До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":Не са,ако не бе Малая Токмачка сега нашите щяха да са в Париж и да строим десантни кораби за Нова Англия.
09:04 07.06.2026
57 Фаталната грешка
Коментиран от #71
09:11 07.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Пpoз и глyпав русуфил
09:18 07.06.2026
60 Антирашист 92
До коментар #20 от "Виж последните":Мераците са повече от възможностите при рашистите !
09:21 07.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Хмм
09:22 07.06.2026
63 Жълтопаветник
Коментиран от #74
09:23 07.06.2026
64 Комундел Комунделов
09:23 07.06.2026
65 Антирашист94
До коментар #10 от "Българин":Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !
09:24 07.06.2026
66 не може да бъде
09:24 07.06.2026
67 Пръч с роги и брада
09:27 07.06.2026
68 ГЛЕДАМ
09:28 07.06.2026
69 Путинката
09:32 07.06.2026
70 Русия Индиец
09:34 07.06.2026
71 койдазнай
До коментар #57 от "Фаталната грешка":Te украинците не спазват българските закони. А кмета на Варна спазва ли законите? А другите кметове? А министърите на регионалното развитие? А министрите на вътрешните работи? ДАНС спазват ли законите? Съда спава ли законите?
Защото ако българските институции си вършиха работата, украинците нищо нямаше да направят. А ако нашите министри не си вършат работата, дали са украинци, да ли са уругвайци, все тая! В цялата държава се строи безразборно, сега украинците излязоха виновни.
09:39 07.06.2026
72 странно
Доста креативност в извратеното мислене ще се наложи да се намери в близките няколко седмици, за да се обясни пукането на големия розов балон за украинските "успехи".
Коментиран от #73
09:42 07.06.2026
73 Дедо Петко
До коментар #72 от "странно":Не се yйправдавай! Това няма да помогне! Магучата кaпуть!
09:44 07.06.2026
74 Цървулмилитъри
До коментар #63 от "Жълтопаветник":Жълтите павета ще са радиоактивни за сто години и ще светят в тъмното, как ти се харесва тази фантазия?
09:46 07.06.2026
75 Чиба Рашка
До коментар #45 от "Това са":Цъкай си в Краснодар и не се прави на български гражданин по чужди форуми
09:47 07.06.2026
76 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #53 от "започва се":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
09:49 07.06.2026