Ситуацията на фронтовата линия в Украйна се характеризира със значително забавяне и зацикляне на руското пролетно-лятно настъпление, като украинските сили успяват до голяма степен да стабилизират позициите си.

Войната навлиза в нова фаза, доминирана от масирани въздушни удари, технологична надпревара с дронове и стратегическа логистична блокада от страна на Киев.

Руските опити за разширяване на буферната зона около международната граница около Липци и Вовчанск в Харковска област са спрени без потвърден нов напредък. Руските сили засилват атаките срещу логистичната инфраструктура, по-специално трасето Р-46 между Харков и Суми, за да затруднят снабдяването на украинските позиции.

Регистрират се ограничени тактически успехи за украинската армия, която е успяла леко да напредне в района на Покровск. Настъплението на руските части към Лиман и Борова буксува поради недостиг на оперативни резерви и тежки загуби, оприличавани от анализатори на неуспешната руска кампания от 2022 г.

Позициите край Запорожие и Херсон на Южния фронт остават статични. Опитите на Русия за проникване и щурм в посока Гуляйполе и Орихив не водят до значими териториални промени.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са преминали към мащабна кампания за изолиране на бойното поле. Използвайки комбинация от дронове със среден обсег и далекобойни системи, Украйна методично унищожава руските линии за комуникация и снабдяване (GLOCs). Поразени са множество обекти в тила и на територията на Руската федерация (включително петролни бази в Ленинградска област и цели в Санкт Петербург).

Този натиск доведе до сериозен недостиг на гориво в окупираните територии и километрични опашки в района на Керченския мост в Крим.

Бойното поле е изключително наситено с безпилотни летателни апарати, като Русия драстично е увеличила мащаба на производството си с цел да достигне над 7 милиона FPV дрона през 2026 г.

В отговор Украйна е коригирала тактиката си, като приоритизира използването на специализирани дронове-прехващачи, които успешно неутрализират руските разузнавателни и ударни БПЛА на ниска височина.

Въпреки огромното изтощение и предупрежденията на финансовите си експерти за прегряване на икономиката, руският президент Владимир Путин продължава да поддържа рекордно високи нива на военните разходи. Москва отхвърля дипломатически решения, които не отговарят на първоначалните ѝ териториални претенции, докато Украйна разчита на западната помощ и новите технологични предимства, за да поддържа паритет на бойното поле.