Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Войната в Украйна се пренесе трайно в небето на Русия, сухопътните бойни действия зациклиха позиционно
  Тема: Украйна

Войната в Украйна се пренесе трайно в небето на Русия, сухопътните бойни действия зациклиха позиционно

7 Юни, 2026 07:45, обновена 7 Юни, 2026 07:54 2 258 76

  • украйна-
  • русия-
  • война

Руските опити за разширяване на буферната зона около международната граница около Липци и Вовчанск в Харконска област са спрени без потвърден нов напредък

Войната в Украйна се пренесе трайно в небето на Русия, сухопътните бойни действия зациклиха позиционно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на фронтовата линия в Украйна се характеризира със значително забавяне и зацикляне на руското пролетно-лятно настъпление, като украинските сили успяват до голяма степен да стабилизират позициите си.

Войната навлиза в нова фаза, доминирана от масирани въздушни удари, технологична надпревара с дронове и стратегическа логистична блокада от страна на Киев.

Руските опити за разширяване на буферната зона около международната граница около Липци и Вовчанск в Харковска област са спрени без потвърден нов напредък. Руските сили засилват атаките срещу логистичната инфраструктура, по-специално трасето Р-46 между Харков и Суми, за да затруднят снабдяването на украинските позиции.

Регистрират се ограничени тактически успехи за украинската армия, която е успяла леко да напредне в района на Покровск. Настъплението на руските части към Лиман и Борова буксува поради недостиг на оперативни резерви и тежки загуби, оприличавани от анализатори на неуспешната руска кампания от 2022 г.

Позициите край Запорожие и Херсон на Южния фронт остават статични. Опитите на Русия за проникване и щурм в посока Гуляйполе и Орихив не водят до значими териториални промени.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са преминали към мащабна кампания за изолиране на бойното поле. Използвайки комбинация от дронове със среден обсег и далекобойни системи, Украйна методично унищожава руските линии за комуникация и снабдяване (GLOCs). Поразени са множество обекти в тила и на територията на Руската федерация (включително петролни бази в Ленинградска област и цели в Санкт Петербург).

Този натиск доведе до сериозен недостиг на гориво в окупираните територии и километрични опашки в района на Керченския мост в Крим.

Бойното поле е изключително наситено с безпилотни летателни апарати, като Русия драстично е увеличила мащаба на производството си с цел да достигне над 7 милиона FPV дрона през 2026 г.

В отговор Украйна е коригирала тактиката си, като приоритизира използването на специализирани дронове-прехващачи, които успешно неутрализират руските разузнавателни и ударни БПЛА на ниска височина.

Въпреки огромното изтощение и предупрежденията на финансовите си експерти за прегряване на икономиката, руският президент Владимир Путин продължава да поддържа рекордно високи нива на военните разходи. Москва отхвърля дипломатически решения, които не отговарят на първоначалните ѝ териториални претенции, докато Украйна разчита на западната помощ и новите технологични предимства, за да поддържа паритет на бойното поле.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Що бързаш толкова?

    20 17 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    Москва не е построена за един ден

    07:59 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Никаква

    37 9 Отговор
    добавена стойност в статията. По-добре преместете фокуса върху СВО на Китай срещу решението на Япония и Филипини за промяна на морските граници, засягащи и Тайван. А дали има напредък или не на ВС на РФ предпочитам да следя достоверна, наситена с видеоматериал информация в Тем.

    Коментиран от #42, #45

    08:04 07.06.2026

  • 7 Зациклилата журналистика

    36 10 Отговор
    прави каквото може! Старае се. Но чудеса не може да направи.

    08:04 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И как разбрахте за

    37 13 Отговор

    До коментар #4 от "Абе Русия кво":

    Огромните загуби ? Посетихте лично и видяхте или се опирате на информацията от Украйна или прословутия платен Институт за изучаване на войната ?

    Коментиран от #20

    08:07 07.06.2026

  • 10 Българин

    36 14 Отговор
    Зациклили, не зациклили, братушките освободиха още 17 кв.км само за май месец!
    Така че бандерата приклюва съвсем скоро!

    Коментиран от #51, #65

    08:08 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хм Хм

    16 38 Отговор

    До коментар #4 от "Абе Русия кво":

    Истинската война е в момента и не е в полза на Русия. А 5000-те градуса означават само едно - Русия ще бъде нападната не само от САЩ, Франция и Великобритания, но и от Китай. Си е предупредил Путин относно ЯО.

    Коментиран от #22, #26

    08:10 07.06.2026

  • 13 Дъра бъра

    15 13 Отговор
    Войната се пренесе у дома.

    08:10 07.06.2026

  • 14 молодец

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Чиниш ми се":

    изглежда ги разбираш тези работи, ти чий си?

    08:11 07.06.2026

  • 15 Така питаше и

    32 15 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    и за Покровск и Мирноград, и Гуляйполе, и Сиверск, и Торецк, и Авдеевка, и Маринка, и Часив Яр, и Соледар...

    Коментиран от #19

    08:11 07.06.2026

  • 16 Елементарно

    17 28 Отговор

    До коментар #4 от "Абе Русия кво":

    На путлер му се живее.То пък един живот...
    Бункерен живот.

    08:11 07.06.2026

  • 17 име

    33 15 Отговор
    За над 1000 изтреляни дрона и уж 4 розави фламингота, има само пет поразени обекта, като от тях единствено петролната база в Санкт Петербург е сериозно засегната. Сухопътните бойни действия въобще не са зациклили. Руснаците напредват систематично скъм Суми и Харков, целта е североизточен Бандеристан да бъде обезпаразитен и да не може да бъде използват за удари по територията на РФ. Именно заради глупостта на банделите да изтеглят части от отбранителните позиции за да правят офанзивни действия, отбраната им в Купянск, Константиновка и Орехов се срива. В близките дни Константиновка ще изгуби стратегическото си значение и ще има изтегляне на по-изгодни позиции, към Славянск и Краматорск.

    08:11 07.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А как е бизнесът на Кобзон?

    16 13 Отговор

    До коментар #15 от "Така питаше и":

    Върви ли?
    30 000 парчета всеки месец смятам,че е добре.

    Коментиран от #27, #33

    08:16 07.06.2026

  • 20 Виж последните

    15 12 Отговор

    До коментар #9 от "И как разбрахте за":

    Удари по нефтопреработнателните заводи на Русия. По военни обекти с дронове.
    И дори ударите от миналото, когато укра с помоща на западналите удариха няколко пъти елементи от ядрената триада на Русия! Удариха важен радар на триадата. Удариха стратегически самолети и унищожиха даже няколко от тях. Бият по предприятия разработващи подводни дронове на Русия. А сега ударите по Петербург? Не е ли време вече за истинска война??? Какво ги чакат?

    Коментиран от #37, #60

    08:18 07.06.2026

  • 21 Фори

    13 5 Отговор
    Трябва да отделят Крим и да го блокират сухопътно. Както Ленинградската блокада. И да чакат да се предадат. Всъщност предаването е любимият начин на водене на война на нашия премиер!

    08:19 07.06.2026

  • 22 Ти знаеш Си какво е предупредил Путин

    18 7 Отговор

    До коментар #12 от "Хм Хм":

    Откъде ви намират такива, не знам, сигурно конкурс в помощното училище?

    08:19 07.06.2026

  • 23 Пренесъл се на мук.

    19 10 Отговор
    Цялата територия на WCкрайна е като швейцарско сирене много дупки минимум сирене. На фронта укронаzzистите бягат стремглаво към Киев и се топят като юлски сняг.

    08:19 07.06.2026

  • 24 Дон Корлеоне

    11 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:20 07.06.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    ДРУГАТА СЕДМИЦА ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИ ЩЕ БЕРАТ ШИШАРКИ:)
    .....
    КОГА ПУСНА ИМЕНАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕДИИТЕ В ПАРЛАМЕНТА:)

    08:20 07.06.2026

  • 26 Е и кво?

    14 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хм Хм":

    Ясно ли ти е, че ако ги нападнат всичките тези, както ти казваш, планетата ще е чао?
    Ако Русия си взриви всичките 6500 ядрени бойни глави ДОРИ и на собствена територия, то планетата вече няма да става за живот на хора. Е, тогава? Какво ще направят САЩ, Китай и т.н. , ако и те започнат???

    08:21 07.06.2026

  • 27 Степан

    16 10 Отговор

    До коментар #19 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    Не 30 хиляди, а по 34 хиляди на месец, и не при Кобзон, а при Степан. Ловят ги от улиците и директно на фронта.

    08:24 07.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бай Ганьо

    18 15 Отговор
    Къде ги четеш тия новини бе Боклук???
    Да живее РУСИЯ

    08:25 07.06.2026

  • 30 5 години

    8 16 Отговор
    5 години натовско оръжие трепе руски орки.5 години Путкер гълта и мълчи.

    08:27 07.06.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    МАЛАЯ ТОКМАЧКА
    Е В ЧУВАЛЧЕ ( КОТЕЛЧЕ ) ... БРАТАНИТЕ В ЗАОБИКОЛИХА ОТГОРЕ :)
    ......
    И В КОНСТАНИНОВКА Е ТАКА :)

    08:27 07.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 добре ли си?

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    пазо нервите, вечер недей да гледаш страшни филмчета до късно, пий един чай от мента и си лягай си по-рано..

    08:29 07.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Без име

    12 4 Отговор
    Милене, имаш отлично чувство за хумор! Рано-рано започна с вицовете. :-)

    08:31 07.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Путин

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Виж последните":

    Само ти не разбра че сме бавн 0 ра3 виващи

    08:33 07.06.2026

  • 38 Пич

    7 7 Отговор
    Новини от Украйна !!! Много достоверно!!! Смех !!! Реакцията на Путин беше еднозначна - разни бити карти не пеят в хора!!!

    Коментиран от #55

    08:37 07.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 така е

    7 7 Отговор
    Зеленски има огромен проблем. Няма да знае с кой от новопоявилите се държави от остатъците на РФ да подпише мирното споразумение, за да изплащат следвоенните репарации на Украйна.

    08:38 07.06.2026

  • 41 8888

    8 3 Отговор
    Украйна и днес спечели войната, ако има украинци в България четящи факти, вече са тръгнали да се прибират

    08:40 07.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 нищо ново

    5 8 Отговор
    укройна губи по 30 000 бандера на месец..новите попълнения са хилави..хващат суьо и пульо по улиците и без всякаква подготовка направо на Донбас..заедно с оръжие връчват и рекламни брошури" Най добрите цени за погребални услуги" ако намерят поне някои части от тялото..но винаги ще има на съседа..крак ,ухо..кой ще проверява..

    08:44 07.06.2026

  • 45 Това са

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Никаква":

    нашите журналисти - примитивни. Цитират едната страна, заповядано им е да правят всичко за У. Никакъв професионализъм нямат

    Коментиран от #75

    08:45 07.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пич

    8 2 Отговор
    Ще виси от башнята бункерния милиционер, изтече му времето!

    08:47 07.06.2026

  • 48 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Гори раша от всички страни, а беше Киев за два дня!

    08:48 07.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Путер

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    До три дни.

    08:52 07.06.2026

  • 52 Хахахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Свободен":

    Хахахаха, махни си евтините очила, да ти дам ли пари да си вземеш нещо качествено, хахаха, ние не подкрепяме орки че да ревем за всичко хахах, дай да видим къде руснак се оплаква хахахах, това го има само в 404 ореваха гробищата от погребенията на милиони орки

    08:53 07.06.2026

  • 53 започва се

    6 6 Отговор
    В Крим ограничиха и продажбата на храни
    Жителите съобщават за празни рафтове и липса на захар, зърнени храни и брашно

    “Агенцията” съобщава за по-широко разпространени проблеми с доставките. Изданието анализира публикации на жители на Симферопол и Севастопол в местни чатове в Telegram и публични групи. Според тези публикации захар, елда, ориз, брашно, сол, макарони, олио и няколко други артикула са започнали да изчезват от магазините на полуострова. Снимки на полупразни рафтове и съобщения за недостиг бяха публикувани и от големи местни общности във ВКонтакте и Telegram.

    The Insider пише, че след въвеждането на ограничения върху продажбите на бензин в Крим и Севастопол, на полуострова започва бързо да се развива сенчест пазар на горива. Първоначално властите наложиха ограничение върху продажбата на бензин АИ-92 и АИ-95 - не повече от 20 литра на клиент. По-късно най-големите вериги бензиностанции в Крим - TES и ATAN - преминаха към продажбите на горива с купони, но скоро спряха да издават нови купони.

    Коментиран от #76

    08:54 07.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Путюблиз

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Мала Токмачка?":

    Не са,ако не бе Малая Токмачка сега нашите щяха да са в Париж и да строим десантни кораби за Нова Англия.

    09:04 07.06.2026

  • 57 Фаталната грешка

    6 6 Отговор
    На Европа е подкрепата на корумпирания и терористичен режим на Киев. Ако не ги смачка Путин на когото не съм фен Европа дълбоко ще съжалява. Колкото преки контакти съм имал в институции с украинци не съм виждал по арогантни същества. Най вероятно ционистите им захранват болните съзнания че са специални. Гледайте как плюят върху БГ неспазвайки нашите закони.

    Коментиран от #71

    09:11 07.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пpoз и глyпав русуфил

    4 2 Отговор
    Защо в небето на русия! Нали беше блицкриг на магучата!

    09:18 07.06.2026

  • 60 Антирашист 92

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Виж последните":

    Мераците са повече от възможностите при рашистите !

    09:21 07.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хмм

    2 1 Отговор
    Путин дължи това на "приятеля" си Тръмп, това което Байдън не разреши, Тръмп го разреши - атакуване на цели дълбоко в тила, общежития на учащи се, пътнически автобуси, цивилни кораби с жертви, спомнете си убитите поляци на полска територия, Байдън каза - ракетата е украинска, журналистите - г-н зеленски каза, че е руска, Байдън - това не е доказателство, сега румънците затвориха руско консулство заради дрон, който не искаха да бъде разследван дали е украински или руски, взривиха им пристанището и нищо, Турция и Азербайджан също, само Гърция протестира и получи поне извинение

    09:22 07.06.2026

  • 63 Жълтопаветник

    3 3 Отговор
    Бедна ми е фантазията докъде може да достигне всичко това, ако путин не се предаде, и войната продължи ещё пять лет! Голод, ще се яде екзотично човешко месо!

    Коментиран от #74

    09:23 07.06.2026

  • 64 Комундел Комунделов

    3 5 Отговор
    Разбрахте ли кой стои зад бандата на "Калашниците"? Профилната им снимка във facebook е с руския герб и отдплу текст: "Няма България! Това е нашата държава Русия"

    09:23 07.06.2026

  • 65 Антирашист94

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата !

    09:24 07.06.2026

  • 66 не може да бъде

    4 2 Отговор
    Руската икономика прегрява но украинската не може да прегрее защото вече няма такава !?

    09:24 07.06.2026

  • 67 Пръч с роги и брада

    4 3 Отговор
    Щом е рекъл Господ, русия ще остане без петрол, и няма да бърка повече в кацата с петрола! Не знам ква друга работа могат да вършат, ама да си берат гайлето!

    09:27 07.06.2026

  • 68 ГЛЕДАМ

    4 1 Отговор
    Тази сутрин бандерите пак побуждават у факти.

    09:28 07.06.2026

  • 69 Путинката

    2 0 Отговор
    Най ма яд, га ма апи aч кюпeк, и ничево не могу сделать!

    09:32 07.06.2026

  • 70 Русия Индиец

    3 0 Отговор
    Това не е вярно, абсолютна лъжа е всичко написано. Това е руска подвеждаща пропаганда. Искат да ги зъжаляват, целия свят. Тези лоши украинци, са причината за войната. Лоши украинци, кой им дава право да се защитават? И дори да насят удари, по държавата, която искаше да ги освободи, от самите себе си?

    09:34 07.06.2026

  • 71 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Фаталната грешка":

    Te украинците не спазват българските закони. А кмета на Варна спазва ли законите? А другите кметове? А министърите на регионалното развитие? А министрите на вътрешните работи? ДАНС спазват ли законите? Съда спава ли законите?
    Защото ако българските институции си вършиха работата, украинците нищо нямаше да направят. А ако нашите министри не си вършат работата, дали са украинци, да ли са уругвайци, все тая! В цялата държава се строи безразборно, сега украинците излязоха виновни.

    09:39 07.06.2026

  • 72 странно

    0 0 Отговор
    но с подобни опорки, след това ще бъде трудно да се обясни срива на фронта, който се очертава и вече се вижда с просто око. Това помпане на самочувствие ще изглежда накрая като наратива на баба Урсула, че руснаците са го докарали да крадат перални за малко електроника и съвсем свършили с мунициите.
    Доста креативност в извратеното мислене ще се наложи да се намери в близките няколко седмици, за да се обясни пукането на големия розов балон за украинските "успехи".

    Коментиран от #73

    09:42 07.06.2026

  • 73 Дедо Петко

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "странно":

    Не се yйправдавай! Това няма да помогне! Магучата кaпуть!

    09:44 07.06.2026

  • 74 Цървулмилитъри

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Жълтопаветник":

    Жълтите павета ще са радиоактивни за сто години и ще светят в тъмното, как ти се харесва тази фантазия?

    09:46 07.06.2026

  • 75 Чиба Рашка

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Това са":

    Цъкай си в Краснодар и не се прави на български гражданин по чужди форуми

    09:47 07.06.2026

  • 76 Крепостен на Хартиената мечка

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "започва се":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    09:49 07.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания