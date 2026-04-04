Загубени финали на двойки: Янаки Милев в Италия, Александър Донски в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев стана вицешампион на двойки на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Филип Хенинг (Република Южна Африка), поставени под №4 в схемата, отстъпиха във финала с 1:6, 3:6 от Нилс Макдоналд (Германия) и Ерги Къркън (Турция). Срещата продължи 63 минути.



Милев и Хенинг загубиха първите пет гейма в мача и отстъпиха в първия сет с 1:6. Втората част вървеше равностойно до 3:3, но след това двамата загубиха три поредни гейма.



Янаки Милев има шест спечелени титли на двойки от турнири на ITF при мъжете.

Александър Донски допусна поражение на финала на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Менорка (Испания) с награден фонд 160680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, отстъпиха пред Пручия Исаро (Тайланд) и Ники Пунача (Индия) с 3:6, 6:7(3) за 82 минути.

Те загубиха два пъти подаването си в първия сет, а във втората част се стигна до тайбрек, в който Исаро и Пунача поведоха с 6:1 и спечелиха титлата.



За Донски и Бантия това беше втори мач за деня, след като по-рано днес спечелиха на полуфиналите.



Българинът заработи 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 110-а позиция тази седмица.



За Донски това беше четвърти финал на двойки от началото на годината. През март Донски игра на два финала на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).