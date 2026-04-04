Челси писа 6+ на Порт Вейл в турнира за ФА Къп

4 Април, 2026 21:11 944 0

  • челси-
  • фа къп-
  • порт вейл-
  • четвъртфинал-
  • стамфорд бридж-
  • полуфинал-
  • манчестър сити-
  • ливърпул-
  • футбол-
  • резултат

"Сините" от Лондон вкараха седем безответни попадения

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Челси разгроми третодивизионния Порт Вейл със 7:0 в четвъртфинален сблъсък от турнира за ФА Къп.

Още през първото полувреме „сините“ от Лондон дадоха ясен сигнал, че не подценяват съперника си. Йорел Хато откри резултата с прецизен удар, а малко по-късно Жоао Педро удвои аванса на домакините. Не след дълго, нещастието застигна гостите, след като Джордан Гейбриъл си отбеляза автогол, с което резултатът набъбна до 3:0 още преди почивката.

След подновяването на играта Челси не намали темпото. Тосин Адарабиойо се разписа с глава, а младият талант Андрей Сантош добави още едно попадение. Естевао също се включи в голеадата, а финалният щрих постави Алехандро Гарначо, който бе точен от бялата точка.

С този убедителен успех Челси си осигури място сред най-добрите четири в турнира, като стана вторият полуфиналист след Манчестър Сити, който по-рано през деня разгроми Ливърпул на „Етихад“.


