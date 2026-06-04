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Барселона иска Андреа Камбиазо: Каталунците влизат в битка с Челси за защитника на Ювентус

Барселона иска Андреа Камбиазо: Каталунците влизат в битка с Челси за защитника на Ювентус

4 Юни, 2026 15:03 441 0

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Италианският ляв бек се превръща в гореща трансферна цел за "блаугранас"

Барселона иска Андреа Камбиазо: Каталунците влизат в битка с Челси за защитника на Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона е насочила вниманието си към 26-годишния Андреа Камбиазо, който в момента защитава цветовете на Ювентус. Според авторитетния Sky Sports, каталунският гранд е възобновил интереса си към италианския бранител, след като стана ясно, че Челси също подготвя оферта за него.

През изминалия сезон треньорският щаб на Барселона често експериментираше с различни варианти по левия фланг на отбраната. Алехандро Балде, който доскоро бе считан за основен избор, е все по-близо до раздяла с клуба. Жоао Кансело, макар и по природа десен защитник, също бе използван на тази позиция, а младият Жерард Мартин получи шанс да се докаже. Въпреки това, нито един от тях не успя да се утвърди като безспорен титуляр.

Андреа Камбиазо се отличава с отлична физика, бързина и тактическа грамотност – качества, които го правят изключително ценен за всеки отбор от европейския елит. Привличането му би донесло стабилност и креативност по левия фланг на Барселона, а конкуренцията с Челси само ще повиши интереса към неговата бъдеща дестинация.


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