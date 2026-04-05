Дионтей Уайлдър сложи край на кариерата на Дерек Чисора след драматична битка в Лондон

5 Април, 2026 10:06 2 780 3

20 000 зрители изгледаха шоуто в "О2 Арена"

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер в лондонската "О2 Арена" се превърна в исторически момент за световния бокс, след като Дионтей Уайлдър надделя над Дерек Чисора и на практика изпрати британския ветеран в заслужена пенсия. Пред погледите на 20 000 зрители, двамата опитни боксьори изиграха своя 50-и професионален двубой, който ще остане в аналите на спорта.

Сблъсъкът между 40-годишния "Бронзов бомбардировач" и 42-годишния Чисора бе изпълнен с обрати, напрежение и истински мъжка игра. Съдийските карти отразиха драмата на ринга – 115:111 и 115:113 в полза на американеца, докато един от съдиите даде 115:112 за Чисора. Въпреки това, Уайлдър заслужено триумфира.

Дерек Чисора показа характер и борбен дух, особено в петия рунд, когато демонстрира най-доброто от себе си. В осмата част обаче, мощно дясно кроше на Уайлдър го изпрати в нокдаун, но британецът се изправи на крака точно преди да изтече отброяването. В следващите рундове Чисора се биеше с аркада над лявото око, а в 11-ия рунд загуби равновесие и падна през въжетата, което доведе до ново отброяване. Малко по-късно и Уайлдър се озова на пода, но бързо се върна в играта.

С този двубой Дерек Чисора официално слага край на своята дълга и славна кариера, в която записа 36 победи и 14 поражения. До ринга бе и неговият близък приятел и двукратен световен шампион Антъни Джошуа, който не спести подкрепата си за Чисора в този емоционален момент.

За Дионтей Уайлдър това бе 45-ата победа в професионалната му кариера, като впечатляващите 43 от тях са постигнати с нокаут. Американецът има още 4 загуби и едно равенство, но с този успех той затвърждава позицията си сред най-опасните боксьори в тежка категория.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво

    0 0 Отговор
    Пада и взима 50 милиона

    11:04 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

