Бившата полицайка Симона Радева, помагала на Георги Семерджиев, поиска да бъде оправдана

20 Май, 2026 19:47

Снимка: Архив БГНЕС
Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на софийския бул. "Черни връх", поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. Това съобщават от БНР.

За същото настоя и адвокатът ѝ Марио Найденов, според когото първоинстанционният Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички доказателства по делото.

От прокуратурата определиха петгодишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленният съдебен състав да я потвърди.

Решението се чака в следващите месеци.

Самият Семерджиев вече изтърпява постановената от три съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на Хариет Стефанович и Христина Дилева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    4 44 Отговор
    Ами добре е да прощаваме , млад човек е ще има деца ..

    Коментиран от #11

    19:54 20.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град София

    30 0 Отговор
    С нарк.омани се занимава! ВГ.За!

    19:55 20.05.2026

  • 4 Гост

    45 0 Отговор
    Разбира се, че ще я оправдаят, ченгетата са недосегаеми, те са истинските престъпници в страната. МВР е най-голямата организирана престъпна група в страната.

    Коментиран от #8, #16

    19:56 20.05.2026

  • 5 обективен

    32 2 Отговор
    Само затвора ще въдвори това беззаконие което цари у нас !

    19:57 20.05.2026

  • 6 Николова , София

    3 24 Отговор
    Младоста е грешна ...иначе е хубава жена ..но грешница

    19:58 20.05.2026

  • 7 Сталин

    30 1 Отговор
    Ама като лапа кебапчета не рева

    19:59 20.05.2026

  • 8 Сталин

    32 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Повечето РПУ та са криминали организации и техните шефове-масони изнудват дилърите на наркотици откъдето правят милиони. Магистратите и шефовете на РПУ та са от едни и същи масонски ложи и в повечето случаи са от племето с малките шапки,които работят за глобалната наркомафия ръководена от ЦРУ, МОСАД и МИ6

    19:59 20.05.2026

  • 9 Декапитатор

    39 1 Отговор
    Малко са му 20 години на този бо.клук. До живот за убийците. И без милост за тази пач.авра, 10 години без предсрочно освобождаване. Измет нечовешка.Ако съм като роднините на жертвите,след като ги пуснат ще ги зария живи в земята. Защото само това заслужават. Нагла измет.

    19:59 20.05.2026

  • 10 Аре да ходи да

    26 3 Отговор
    потърка наровете в Сливенския...

    20:00 20.05.2026

  • 11 Баклава

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    А за жертвите какво ще кажеш бе миз.ерник. Око за око,зъб за зъб. Никаква милост

    Коментиран от #13

    20:01 20.05.2026

  • 12 ИВАН

    27 0 Отговор
    Не може да си отглеждаме недосегаема полицейска каста, която знае само да ни глобява, за нас законите да важат с цялата сила и да си плащаме за всичко, а те да лапат само огромните заплати.

    20:02 20.05.2026

  • 13 Яшар

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Баклава":

    Съжалявам

    20:02 20.05.2026

  • 14 Да попитам само,

    30 0 Отговор
    тази невинната, защо е занесла тази стълба на този сладур? И това се влачи с години. 🤣

    20:03 20.05.2026

  • 15 пляскащата с сици

    19 0 Отговор
    тая като я видях как пее мазна чалга в тикток и ми стана много противна а и 2 процента доверие и респект дето имах към полицията изчезнаха

    20:04 20.05.2026

  • 16 Иван

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    20:05 20.05.2026

  • 17 Факт

    11 0 Отговор
    Друго нещо иска ли

    20:06 20.05.2026

  • 18 гост

    23 1 Отговор
    Чета коментарите за Тази и се сещам за убитото момче в Цалапица.Тази за стълба 5 год...в Цалапица за копане на гроб и закопаване на живо още момче...4,5 год.това е сляпата Темида...наистина е сляпа.

    Коментиран от #25

    20:07 20.05.2026

  • 19 В каУшааа

    18 0 Отговор
    Марш в каУша бе гадИно маОрска.

    20:08 20.05.2026

  • 20 Сталин

    15 1 Отговор
    За 30 години кошерна демокрация милиони бандити бяха оправдани в България че тая кифла ли няма да оправдаят

    20:14 20.05.2026

  • 21 Много е скромна

    8 0 Отговор
    Друго не поиска ли?

    Коментиран от #22

    20:17 20.05.2026

  • 22 Сталин

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Много е скромна":

    Да ,и също е искала да стане директор на РПУ ,аз мисля като гледам кариерата и наистина става за директор на РПУ

    20:19 20.05.2026

  • 23 Емигрант

    17 0 Отговор
    Ето до такава наглост се достига винаги в държава управлявана от корупцията ! Тази полицайка-престъпница, ако беше съдена в който и да е съд в З.Европа би получила същата присъда като на извършителят на престъплението което също не е високо ! Тя е съучастник като укривател на престъпник ! С такива закони, такива корумпирани съд и прокуратура се стига до това дередже - глад, мизерия и опростачване !

    20:20 20.05.2026

  • 24 Бай Ахмет

    7 0 Отговор
    А бе да я пращат в Софийски централен ,ние ще решим кога да я пуснат

    20:24 20.05.2026

  • 25 Емигрант

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Не, не е СЛЯПА темидата ви, тя е ПРЕСТЪПНА и КОРУМПИРАНА ! Как издържате при такава корупция просто вие сте рекордьори, за "Гинес" сте по издръжливост !?

    20:24 20.05.2026

  • 26 Ежко

    6 0 Отговор
    Тази е доста нагла.Явно не е наказвана като малка и си мисли,че всичко е позволено.Май плаче за по-сериозни присъда.

    20:36 20.05.2026

  • 27 Симона

    0 1 Отговор
    Падам си по големи ,ако има такива в затвора ,сама ще влязна

    20:44 20.05.2026

  • 28 хмммм

    4 0 Отговор
    Как той лежи , а тя не, въпреки че, май излиза, че тя е карала колата онази вечер. Същата работа и с близаците и Рангел Бизюрев. Той ли ще лежи и заради тях?

    20:45 20.05.2026

  • 29 те ми да да ама не

    7 0 Отговор
    Не нагло, ами гига нагло! Дано съда не се връзва на тия мурафети за "невинната" полицайка!

    20:47 20.05.2026

  • 30 стискащ зъби

    2 0 Отговор
    и аз искам да ме върнат на старата ми добре платена работа,но гербавите ме уволниха,сега мога да се оплача на арменския поп- радев!

    20:49 20.05.2026

  • 31 Мдаа

    2 0 Отговор
    Малко са 5 години за корумпирана полицайка, замесена в двойно убийство.

    21:08 20.05.2026

  • 32 Така ще е

    2 0 Отговор
    Без смьртно наказание и то изпьлнено до 2г!
    И много големи наказания за защитниците на такива отпадъци!

    21:32 20.05.2026

  • 33 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Там, в Сливенския, при колежката кака Мара- тежка,строга ,но справедлива.Нетно тегло,90 кг,с юмручета като гюлета .С пръсти стрива суров картоф,все едно е минал през фреш машина. През останалото време,при Айшетата и техни съратнички.Има да им " облажва" нощните мечти и въжделения наред.

    21:44 20.05.2026

