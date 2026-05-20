Бившата полицайка Симона Радева, помагала на Георги Семерджиев, поиска да бъде оправдана

Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на софийския бул. "Черни връх", поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. Това съобщават от БНР.

За същото настоя и адвокатът ѝ Марио Найденов, според когото първоинстанционният Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички доказателства по делото.

От прокуратурата определиха петгодишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленният съдебен състав да я потвърди.

Решението се чака в следващите месеци.

Самият Семерджиев вече изтърпява постановената от три съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на Хариет Стефанович и Христина Дилева.