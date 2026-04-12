Тайсън Фюри победи и предизвика Антъни Джошуа

Тайсън Фюри отбеляза успешното си завръщане в тежка категория с убедителна победа по точки над Арсланбек Махмудов на стадиона на Тотнъм Хотспър. Веднага след края на срещата 37-годишният британец насочи вниманието си към намиращия се край ринга негов дългогодишен съперник Антъни Джошуа, предизвиквайки го на открит двубой.

Фюри, който се завърна след поредното си „пенсиониране“, продължило 15 месеца, не показа най-добрата си форма, но демонстрира достатъчно класа, за да надиграе Махмудов в 12-рундовата среща. Въпреки епизодичните десни крошета на руснака, Фюри доминираше през по-голямата част от времето и спечели с единодушно съдийско решение: 120-108, 120-108 и 119-109.

Още преди официалното обявяване на резултатите, „Циганския крал“ покани Джошуа на ринга, но бившият шампион отказа да се качи. „Предизвиквам те, Антъни Джошуа, да се биеш с мен в следващия ми мач. Приемаш ли?“, извика Фюри.

Джошуа, който прекара голяма част от двубоя, снимайки с телефона си, първоначално остана пасивен, но по-късно отговори остро: „Биех те, когато бяхме деца, и ще те бия пак. Не можеш да ми казваш какво да правя. Аз съм шефът тук, ти работиш за мен.“

Фюри не му остана длъжен, заявявайки: „Ти си следващият и ще бъдеш нокаутиран. Вярвай в това.“

След този успех, първи за Фюри след двете му последователни загуби от Олександър Усик през 2024 г., активът му вече включва 35 победи, две поражения и едно равенство. За 36-годишния Махмудов това бе трета загуба в 24 професионални срещи. Потенциалният сблъсък между Фюри и Джошуа, който години наред бе считан за несбъднатата мечта на бокса, изглежда по-близо до реализация от всякога.