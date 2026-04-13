Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Фюри: Антъни Джошуа ме удари толкова силно, че бях почти в нокаут цял месец

13 Април, 2026 21:28 1 286 6

  • тайсън фюри-
  • антъни джошуа-
  • бокс-
  • спорт

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Словесната престрелка между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа след последната победа на Краля на циганите не разкри много за това дали двамата британци някога ще се изправят в професионален двубой. Но тя припомни на всички, че те вече са си разменяли удари. През 2010 г. Джошуа, тогава едва 20-годишен прохождащ аматьор, надделява над Фюри по време на спаринг сесия. „Набих те, когато бяхме деца“, заяви Джошуа, който отказа да се поддаде на провокациите на Фюри и да приеме предложението му за мач.

След това се появи аудиозапис от интервю на Фюри със Стив Бънс от времето на спаринга, в което тогавашният шампион на Англия в тежка категория описва как е „ял бой“ от младия Джошуа.

„Правих спаринг с шампиона на Аматьорската боксова асоциация [Антъни Джошуа]. Той е огън, много е добър. Честно казано, мислех си, че трябва да го карам по-леко, защото е само аматьор и няма да иска да прави спаринг отново, ако се развихря. Той се хвърли към мен, нанесе ляв-десен, аз се опитвах да се измъквам и да не бързам, и тогава – бам, удари ме с десен ъперкът право в брадичката. Ако имах малко по-слаба брадичка... щях да съм в нокаут за месец. Той обаче е много добър и много млад – на 20. Запомнете това име: Антъни Джошуа. Той е една от големите надежди за бъдещето.“.“, казва 21-годишният Фюри пред Бънс през 2010 г.

По това време Джошуа все още е на две години от спечелването на златен медал на Олимпийските игри в Лондон. Фюри, от своя страна, вече има 11 мача в професионалната си кариера.

„Смятам себе си за един от най-добрите таланти, един от най-добрите боксьори в тежка категория в света, а той ме нападаше в продължение на три рунда и ми нанесе щети“, казва Фюри. „Няма да го отрека, той ми даде да се разбера, бихме се здраво три рунда. Мислех, че мога да го забавя с няколко добри удара в тялото, а и аз самият не съм лесен противник. Така че, за да направи такова представяне срещу мен, мисля, че той е боец с бъдеще. Но спарингът не е истински мач, а боят с каска не е професионален бокс.“

„Казвам нещата такива, каквито са. Ако хлапето не беше добро, щях да го кажа. Но той е добър и ще кажа на всеки, че ме наби по време на спаринг“, споделя Фюри още в интервюто.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 курбат мамулев

    6 0 Отговор
    аз половин година ходих с двойна глава ама пак съм с голямата уста

    21:31 13.04.2026

  • 2 Путин

    2 2 Отговор
    И мен украйна ме наби

    21:48 13.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ковричката

    0 0 Отговор
    И мен ме би тоя, после главата ми кантеше на кухо 5 години, но аз съм си свикнал

    22:41 13.04.2026

  • 5 Агенция Пътна Инфраструктура

    0 0 Отговор
    Да, но от както се думна в Нигерия в камиона, Джошуа приключи

    22:43 13.04.2026

  • 6 Психопат

    0 0 Отговор
    Сега след катастрофата и Кобрата ще може да го бие

    22:46 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове