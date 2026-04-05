Масимилиано Алегри: Фокусът ми е Милан, а не националният отбор на Италия

5 Април, 2026 11:34 698 0

Треньорът бе засипан с въпроси относно евентуалното си бъдеще начело на националния тим

Масимилиано Алегри: Фокусът ми е Милан, а не националният отбор на Италия
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Спекулациите около бъдещето на Масимилиано Алегри бе категорично разсеяна от самия него. В последните дни името на опитния треньор се завъртя в медийното пространство като евентуален наследник на овакантения пост начело на италианския национален отбор, но наставникът на Милан ясно заяви, че подобни слухове са напълно неоснователни.

След драматичния провал на „скуадра адзура“ срещу Босна и последвалото напускане на Дженаро Гатузо, както и оставката на президента на федерацията Габриеле Гравина, футболна Италия изпадна в безпрецедентна криза. За трети пореден път четирикратните световни шампиони ще гледат Мондиала по телевизията – нещо, което разтърси до основи цялата нация.

В навечерието на ключовия сблъсък между Милан и Наполи в Серия А, Алегри бе засипан с въпроси относно евентуалното си бъдеще начело на националния тим. Той обаче бе категоричен: „Като италианец изпитвам огромно разочарование от случилото се, но вярвам, че това е момент за преосмисляне и развитие. Необходимо е да се изгради дългосрочна стратегия, която да обхване всички нива – от детско-юношеските школи до първия отбор.“

Алегри подчерта, че въпреки тежкия удар, Италия разполага с достатъчно талант и не е нужно всичко да започва от нулата.

„Решенията са пред нас, просто трябва да ги открием и приложим. Вярвам, че компетентните органи ще направят необходимите промени, за да върнат националния отбор на върха“, допълни той.


