Рангник иска цялата власт в Милан, клубът си трае

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник изглежда ще продължи работата си начело на националния отбор, след като вероятността да заеме поста на технически директор в Милан практически е отпаднала, съобщават редица авторитетни източници. Според информацията германският специалист е поставил краен срок на ръководството на „росонерите“ до петък, за да вземе решение относно евентуалното му назначение. От Милан обаче не са дали окончателен отговор в посочения срок. Това е накарало Рангник да прекрати изчакването и да се насочи към подписване на нов договор с Австрийската футболна федерация, който ще го задържи на поста до Евро 2028, предава sportal.bg.

Една от основните причини за колебанието на италианския клуб е настояването на Рангник да получи пълен контрол върху спортно-техническите решения. Ръководството на Милан не е склонно да му предостави толкова широки правомощия, тъй като това би ограничило ролята и влиянието на старшия съветник Златан Ибрахимович.

По този начин германецът за втори път се разминава с възможността да работи в Милан. Още през 2020 година той беше близо до назначение като старши треньор на клуба, но тогава преговорите се провалиха в последния момент.

Що се отнася до вакантния треньорски пост на „Сан Сиро“, журналистът Джанлука Ди Марцио посочва, че фаворит за позицията остава наставникът на Кристъл Палас Оливер Гласнер. Въпреки това окончателно решение все още няма. Очаква се през уикенда ръководството на Милан да проведе разговори и с другите двама кандидати – Матиас Яйсле, който в момента води саудитския Ал-Ахли, както и свободния агент Рубен Аморим.