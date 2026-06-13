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Иван Шишков: България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки

Иван Шишков: България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки

13 Юни, 2026 11:10, обновена 13 Юни, 2026 10:15 973 43

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  • проблеми

За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме основни проекти

Иван Шишков: България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че разликата между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт.

"Винаги е отговорно. Винаги има трудности, но има и ентусиазъм, че може да направиш нещо за държавата. Разликата сега е, че имаме парламентарно мнозинство, което може да влияе върху законите и развитието на секторите. Сега можем да направим планиране за следващите четири години и да го изпълним. Особено в пътния сектор и при липсващата инфраструктура е необходим хоризонт и време", подчерта Шишков.

Според него само за първия месец от управлението са излезли наяве редица проблеми, включително опити за индексации на договори, случаят във Варна и нови данни около строителството на автомагистрала "Хемус":

"Излезе тоталният скандал с опита за индексации. Това беше опит да бъдат индексирани почти 1 милиард лева в загуба за държавата. След това се случиха историите с Варна. Дадохме поредния лот на "Хемус" на прокуратурата. Започнаха да излизат буквално чудовищни неща. И това е само за толкова кратко време."

По повод недоволството на туристическия бранш от летните ремонти министърът увери, че ограниченията са временни и скоро ще отпаднат:

"До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки такова, каквото беше. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временен проблем, но в период, в който той може да бъде понесен. До края на месеца тези дейности ще бъдат приключени."

Той подчерта, че през юли и август не се очакват сериозни затруднения за туристите:

"Миналата година ремонтите се проточиха до средата на юли. Сега те ще приключат преди края на този месец. Пожелавам дълъг сезон на нашето Черноморие. Няма да попречим на туризма, напротив – ще помогнем, защото магистралата ще бъде в по-добро състояние."

По темата за бъдещата автомагистрала "Черно море" Шишков посочи, че България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки по оста Север – Юг:

"В България няма изградени магистрали по оста Север – Юг. Едната е магистрала "Черно море", другата е трасето Русе – Маказа. Ние изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те."

Според него концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство:

"Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет."

Шишков отправи остри критики към предишното управление на регионалното министерство по отношение на строителството на автомагистрала "Хемус":

"През 2021 година установихме незаконно строителство по четвърти лот на магистрала "Хемус". Това можеше да бъде видяно от всеки. Всичко, което е строено без разрешение за строеж, е незаконно. Има съоръжения, които са изградени частично без необходимите документи."

По думите му след издаването на строителни разрешения са били извършени значителни плащания:

"След издаването на разрешението за строеж са платени около 13 милиона евро. Същевременно през 2021 г., когато беше установено незаконното строителство, самите строители са декларирали, че не са строители на обекта. Това е част от модела, който доведе до дълбока финансова и морална криза в управлението."

Министърът определи магистралата като емблема на съмненията за корупция:

"Магистрала "Хемус" се превърна в символ на огромните съмнения за корупция в България. Раздадоха се огромни аванси без готови проекти. И днес продължаваме да нямаме готова проектна документация за голяма част от трасетата."

Във връзка с казуса за незаконното строителство край Варна, регионалният министър заяви:

"За да стигнем до въпроса за човешките съдби, държавата е трябвало години наред да не функционира правилно. Институциите са работили в една посока, но тя не е била законността. Били са издавани удостоверения за търпимост за сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 година, а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната фирма."

Според него отговорност носят множество институции и длъжностни лица:

"Всеки има вина и всеки носи отговорност в този сценарий. Някой е създал този сценарий и той е продукт на завладяната държава, от която сега постепенно излизаме."

По отношение на водната криза министърът заяви, че количеството вода не е основният проблем:

"Язовирите може да са пълни, но ако губим между 70 и 80 процента от водата по мрежата, няма язовир, който да компенсира това. Основният проблем е остарялата водопроводна инфраструктура."

Той призна, че подмяната на мрежата ще струва милиарди:

"В момента се прави анализ. За един месец няма как да изчислим точната стойност. Сметката със сигурност ще бъде огромна. Но е важно, че вече имаме хоризонт и възможност да подредим проблеми, които са изоставени с десетилетия."

Министър Шишков увери, че въпреки финансовите предизвикателства държавата няма намерение да спира ключовите инфраструктурни проекти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Нали затова ви избраха? Какво чакате? Действайте!

    10:19 13.06.2026

  • 2 ИЗОСТАНАЛИ

    9 1 Отговор
    СМЕ ОТ ВСЯКЪДЕ.

    Коментиран от #42

    10:19 13.06.2026

  • 3 Радев ни оправи

    10 10 Отговор
    Благодарение на вдигнатия космат юмрук на Радев и последвалото безвремие, България губи всичките безвъзмесдни европейски пари от Плана за Възстановяване и Устойчивост. Поредната спечелена от Москва битка. А вие офце блейте.

    Коментиран от #20

    10:20 13.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Китайците ще ни направят всички магистрали за един уикенд.

    10:20 13.06.2026

  • 5 Тома

    5 2 Отговор
    Платете на китайците и те за няколко години ще ви направят най съвременни пътища

    10:21 13.06.2026

  • 6 изостава

    8 2 Отговор
    заради такива като ВАС тапаци!!!

    10:21 13.06.2026

  • 7 Иван

    6 2 Отговор
    България е в 19 век още !!!!!!!

    10:22 13.06.2026

  • 8 СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ!

    5 1 Отговор
    БАКЛУЦИ и УБИЙЦИ!

    10:24 13.06.2026

  • 9 Това е благодарение

    8 4 Отговор
    на твоето любезно съдействие господин Шишков за да ....изоставаме. забавянето на автомагистрала Хемус тежи лично на твоята съвест заедно със загиналите по старото трасе.
    И сега с твоите нови изпълнения всички от североизточна България граждани потърпевши от твоя идиотизъм трябва да гласуваме против твоята партия. Това не ти е за първи път като регионален.

    10:24 13.06.2026

  • 10 Мунчо

    7 7 Отговор
    А тия същите обвиняваха Борисов, че мисли само за магистрали и строежи, а сега и те се "хвалят" с това....и на всичкото отгоре сега новите пътища ще ги дадат на концесия и хоп - тол таксичка за всички от сърце— ще има едни 20-25€ за разстоянието от София до Варна по бъдещата Хемус.....ще го търсите Бойко, ама късно ще се усетите... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #28

    10:26 13.06.2026

  • 11 пладнешки обир

    10 2 Отговор
    българи защо никой от тия умственоизостаналите в "управлението" на България не коментира нито един път как така цените станаха двойни ужким заради еврозоната???????

    Коментиран от #12

    10:27 13.06.2026

  • 12 мълчат

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "пладнешки обир":

    все едно нищо не е станало като пос рани

    Коментиран от #19

    10:29 13.06.2026

  • 13 Изостава

    8 4 Отговор
    защото мутрите Борисов и Пеевски искаха да крадат и да строят на тройни цени и разбира се в бюджета нямаше пари за толкова кражби

    Коментиран от #14, #27

    10:38 13.06.2026

  • 14 глупости

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Изостава":

    През 2021 новоназначения служебен министър Асен Василев си призна в интервю, че Борисов е оставил МНОГО пари в държавата и трябвало държавата да измисли механизъм да ги усвоят. Борисов оставя САМО 33 милиарда ЛЕВА държавен дълг + 12 милиарда паричен резерв в хазната. Забравих - беше оставил и заделени парите за ЦЯЛАТА автомагистрала Хемус. Асен Василев раздаде тези пари като еднократни великденски надбавки на пенсионерите, за да гласуват после за бъдещото му ПП.

    Коментиран от #18

    10:43 13.06.2026

  • 15 Много

    7 3 Отговор
    лъже този черничък министър. Иван Иванов го опроверга. Тези от регресивна България хем са некадърни, хем лъжци и измамници. Чудя се кога работят, като са по студията.

    10:44 13.06.2026

  • 16 Майора

    6 3 Отговор
    Шишо бакшишо бързо забрави че повечето време управляваха служебните кабинети на разединителя Радев и спряха всички проекти , а Комитоваси построи път до вилата си!

    10:44 13.06.2026

  • 17 факт

    2 2 Отговор
    „Мафиотска държава“ е политически термин за система, в която държавните институции, политическият елит и организираната престъпност са слети. Политическите лидери действат като престъпни босове, а законите се използват за защита на частни икономически интереси, а не на обществения ред

    10:45 13.06.2026

  • 18 Никога

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "глупости":

    Асен Василев не е раздавал нито великденски, нито коледни надбавки. Той беше против този популизъм. Стига сте лъгали!!!

    10:46 13.06.2026

  • 19 мълчат

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "мълчат":

    защото са натъпкали устите си и другите си дупки с чужди крадени пари

    10:47 13.06.2026

  • 20 Леля Дрол

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радев ни оправи":

    Ако си извадиш главата от дълбокото, тъмно място, където си я заврял, може би ще разбереш , че през последните 15 години, именно двамата толупи /Боко и Шиши/ докараха държавата до просешка тояга. Но за да се сетиш за това, трябва iq по-високо от температурата на въздуха в момента! Бъди здрав!

    Коментиран от #26, #35

    10:55 13.06.2026

  • 21 хмммм

    3 1 Отговор
    Изостава ами. Нали си и министър.

    10:59 13.06.2026

  • 22 Много умно

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо":

    В Гърция като има тол такси, какво да не са умряли! Какво като ти вземат 25евро до морето, ако въобще е толкова, отиваш на море ще си платиш. Искаш с 50 евро винетка да кара цяла година ама да има хубави пътища. Ей голем тарикат си бил.

    Коментиран от #29

    11:00 13.06.2026

  • 23 Крадене и ниско качество

    5 1 Отговор
    Най лошите пътища в ЕС и много под нивото на съседните ни страни.

    Коментиран от #25

    11:03 13.06.2026

  • 24 Анонимен

    3 1 Отговор
    Служебника ти лъжеш оставка

    11:05 13.06.2026

  • 25 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Крадене и ниско качество":

    А кой строи кой краде кой саботира за да заграби цялата власт 23

    11:06 13.06.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Леля Дрол":

    Ттт тук върлуват постоянни са

    11:08 13.06.2026

  • 27 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Изостава":

    13 мутрите 13 си ти и лъжците които саботират години наред държавата ни и сега заграбиха цялата държава това са мутрите

    11:09 13.06.2026

  • 28 На бас че кинцесионерите

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо":

    ще построят по-качествени, по-евтини, за по-кратки срокове магистрали, и вероятно с по-ниски тол такси от Гърция. По-скоро въпросът е дали ПБ ще сложи край на мафиотската държава и най-накрая мутрите ще си платят с доживотни присъди за геноцид над българския народ

    Коментиран от #30

    11:15 13.06.2026

  • 29 Правилно

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Много умно":

    Който кара да си плаща ,какво е това все безплатно

    11:17 13.06.2026

  • 30 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "На бас че кинцесионерите":

    Консиционера като строи ще гледа да е качественно и да я ползва без нужда от ремонти 30 години

    11:19 13.06.2026

  • 31 Гост

    3 0 Отговор
    Политиците сте изключително крадливи, те това е причината, чичи

    11:20 13.06.2026

  • 32 Цвете

    3 2 Отговор
    ОТЛИЧНО СЕ ЗНАЕ СХЕМАТА ПРЕЗ 2021 Г.,КОЙ " УПРАВЛЯВАШЕ " ,НАЛИ? БОРИСОВ, ДОРИ СЕ ХВАЛЕШЕ, ЧЕ МАГИСТРАЛА " ХЕМУС " СКОРО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ. Е, КАТО СТЕ ЗАПОЗНАТИ С ДЕЙСТВИЯТА ИМ ГИ СЪДЕТЕ.ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ. 🎃🤔🤦‍♂️🚔👍

    11:20 13.06.2026

  • 33 шишков лъже , БОКО ПРЕДИ ДА ПРЕКЪСНЕ

    2 2 Отговор
    КРАДЕНЕТО , ПОСТРОИ ВСИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И ГИ ПОДГОТВИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИТЕ РЕМОНТИ НА РЕМОНТИТЕ !

    11:23 13.06.2026

  • 34 ВЪПРОСА СЕГА Е КОГА ЩЕ БЪДАТ РАЗСТРЕЛЯНИ

    3 2 Отговор
    КРАДЦИТЕ НА ПРЕХОДА , ДРУГОТО ПОСЛЕ !

    11:26 13.06.2026

  • 35 БРАВО!

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Леля Дрол":

    МНОГО ТОЧНО НАПИСАНО.
    ИЗКЕФИ МЕ.

    11:28 13.06.2026

  • 36 Цвете

    3 1 Отговор
    РАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ " ЦИК " СА СИ РАЗДАЛИ БОНУСИ, ПРЕДИ ДА СИ ТРЪГНАТ НА СТОЙНОСТ 600000 ЕВРО?! АБСОЛЮТНА ИСТИНА. ПАРИТЕ СА ЗА 15 ЧОВЕКА " РАБОТЕЩИ " В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ. НЕ БИЛИ ПОЛЗВАЛИ ОТПУСК ОТ КОГА, ДА РАЗКАЗВАТ ТЕ? ДО КЪДЕ Е СТИГНАЛО РАЗГРАБВАНЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ? 🤷‍♀️🤦‍♂️🤷‍♀️

    Коментиран от #38

    11:28 13.06.2026

  • 37 АСЕН КОКОРЧЕВ НЕ ЗНАМ КАКВО Е РАЗДАВАЛ

    0 2 Отговор
    НО СИ РАЗДАДЕ ЗАДНИТЕ ДВОРОВЕ И ТО БЕЗПЛАТНО !

    11:32 13.06.2026

  • 38 ЧЕ ТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Цвете":

    МНОГО СКРОМНИ СЕ ОКАЗАХА...
    САМО ПО 40 000 НА ЧОВЕК.

    11:33 13.06.2026

  • 39 Цвете

    1 2 Отговор
    ОТЛИЧНО СЕ ЗНАЕ СХЕМАТА ПРЕЗ 2021 Г.,КОЙ " УПРАВЛЯВАШЕ " ,НАЛИ? БОРИСОВ, ДОРИ СЕ ХВАЛЕШЕ, ЧЕ МАГИСТРАЛА " ХЕМУС " СКОРО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ. Е, КАТО СТЕ ЗАПОЗНАТИ С ДЕЙСТВИЯТА ИМ ГИ СЪДЕТЕ.ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ. 🎃🤔🤦‍♂️🚔👍

    11:38 13.06.2026

  • 40 Теслатъ

    0 1 Отговор
    Абе то дъжава Нема, той за Проекти мечтае.... Първо върнете Държавата, определете Националната й Доктрина, и едва след туй говорете за "проекти и инфраструктура"!!! Ей, от 37 години все започваме отзад - напред!

    11:45 13.06.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    ТВЪРДО НЕ НА КАКВИТО И ДА Е КОНЦЕСИИ!
    Държавата да краде по-малко и да строи! Плащаме достатъчно! Склонен съм винетката да се увеличи АКО И СЛЕД КАТО видим построените пътища! Да плащаме на частник - НЕ!

    11:45 13.06.2026

  • 42 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИЗОСТАНАЛИ":

    Само с цигaнизацията не сме изостанали,ние ще станем малцинство,а не те

    12:00 13.06.2026

  • 43 Фьодор

    0 0 Отговор
    А Любенов му обясняваше, че няма лошо да се строи без проекти!

    12:01 13.06.2026

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