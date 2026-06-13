Иван Шишков: България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че разликата между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дълъг хоризонт.
"Винаги е отговорно. Винаги има трудности, но има и ентусиазъм, че може да направиш нещо за държавата. Разликата сега е, че имаме парламентарно мнозинство, което може да влияе върху законите и развитието на секторите. Сега можем да направим планиране за следващите четири години и да го изпълним. Особено в пътния сектор и при липсващата инфраструктура е необходим хоризонт и време", подчерта Шишков.
Според него само за първия месец от управлението са излезли наяве редица проблеми, включително опити за индексации на договори, случаят във Варна и нови данни около строителството на автомагистрала "Хемус":
"Излезе тоталният скандал с опита за индексации. Това беше опит да бъдат индексирани почти 1 милиард лева в загуба за държавата. След това се случиха историите с Варна. Дадохме поредния лот на "Хемус" на прокуратурата. Започнаха да излизат буквално чудовищни неща. И това е само за толкова кратко време."
По повод недоволството на туристическия бранш от летните ремонти министърът увери, че ограниченията са временни и скоро ще отпаднат:
"До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки такова, каквото беше. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временен проблем, но в период, в който той може да бъде понесен. До края на месеца тези дейности ще бъдат приключени."
Той подчерта, че през юли и август не се очакват сериозни затруднения за туристите:
"Миналата година ремонтите се проточиха до средата на юли. Сега те ще приключат преди края на този месец. Пожелавам дълъг сезон на нашето Черноморие. Няма да попречим на туризма, напротив – ще помогнем, защото магистралата ще бъде в по-добро състояние."
По темата за бъдещата автомагистрала "Черно море" Шишков посочи, че България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки по оста Север – Юг:
"В България няма изградени магистрали по оста Север – Юг. Едната е магистрала "Черно море", другата е трасето Русе – Маказа. Ние изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те."
Според него концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство:
"Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет."
Шишков отправи остри критики към предишното управление на регионалното министерство по отношение на строителството на автомагистрала "Хемус":
"През 2021 година установихме незаконно строителство по четвърти лот на магистрала "Хемус". Това можеше да бъде видяно от всеки. Всичко, което е строено без разрешение за строеж, е незаконно. Има съоръжения, които са изградени частично без необходимите документи."
По думите му след издаването на строителни разрешения са били извършени значителни плащания:
"След издаването на разрешението за строеж са платени около 13 милиона евро. Същевременно през 2021 г., когато беше установено незаконното строителство, самите строители са декларирали, че не са строители на обекта. Това е част от модела, който доведе до дълбока финансова и морална криза в управлението."
Министърът определи магистралата като емблема на съмненията за корупция:
"Магистрала "Хемус" се превърна в символ на огромните съмнения за корупция в България. Раздадоха се огромни аванси без готови проекти. И днес продължаваме да нямаме готова проектна документация за голяма част от трасетата."
Във връзка с казуса за незаконното строителство край Варна, регионалният министър заяви:
"За да стигнем до въпроса за човешките съдби, държавата е трябвало години наред да не функционира правилно. Институциите са работили в една посока, но тя не е била законността. Били са издавани удостоверения за търпимост за сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 година, а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната фирма."
Според него отговорност носят множество институции и длъжностни лица:
"Всеки има вина и всеки носи отговорност в този сценарий. Някой е създал този сценарий и той е продукт на завладяната държава, от която сега постепенно излизаме."
По отношение на водната криза министърът заяви, че количеството вода не е основният проблем:
"Язовирите може да са пълни, но ако губим между 70 и 80 процента от водата по мрежата, няма язовир, който да компенсира това. Основният проблем е остарялата водопроводна инфраструктура."
Той призна, че подмяната на мрежата ще струва милиарди:
"В момента се прави анализ. За един месец няма как да изчислим точната стойност. Сметката със сигурност ще бъде огромна. Но е важно, че вече имаме хоризонт и възможност да подредим проблеми, които са изоставени с десетилетия."
Министър Шишков увери, че въпреки финансовите предизвикателства държавата няма намерение да спира ключовите инфраструктурни проекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:19 13.06.2026
2 ИЗОСТАНАЛИ
Коментиран от #42
10:19 13.06.2026
3 Радев ни оправи
Коментиран от #20
10:20 13.06.2026
4 Последния Софиянец
10:20 13.06.2026
5 Тома
10:21 13.06.2026
6 изостава
10:21 13.06.2026
7 Иван
10:22 13.06.2026
8 СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ!
10:24 13.06.2026
9 Това е благодарение
И сега с твоите нови изпълнения всички от североизточна България граждани потърпевши от твоя идиотизъм трябва да гласуваме против твоята партия. Това не ти е за първи път като регионален.
10:24 13.06.2026
10 Мунчо
Коментиран от #22, #28
10:26 13.06.2026
11 пладнешки обир
Коментиран от #12
10:27 13.06.2026
12 мълчат
До коментар #11 от "пладнешки обир":все едно нищо не е станало като пос рани
Коментиран от #19
10:29 13.06.2026
13 Изостава
Коментиран от #14, #27
10:38 13.06.2026
14 глупости
До коментар #13 от "Изостава":През 2021 новоназначения служебен министър Асен Василев си призна в интервю, че Борисов е оставил МНОГО пари в държавата и трябвало държавата да измисли механизъм да ги усвоят. Борисов оставя САМО 33 милиарда ЛЕВА държавен дълг + 12 милиарда паричен резерв в хазната. Забравих - беше оставил и заделени парите за ЦЯЛАТА автомагистрала Хемус. Асен Василев раздаде тези пари като еднократни великденски надбавки на пенсионерите, за да гласуват после за бъдещото му ПП.
Коментиран от #18
10:43 13.06.2026
15 Много
10:44 13.06.2026
16 Майора
10:44 13.06.2026
17 факт
10:45 13.06.2026
18 Никога
До коментар #14 от "глупости":Асен Василев не е раздавал нито великденски, нито коледни надбавки. Той беше против този популизъм. Стига сте лъгали!!!
10:46 13.06.2026
19 мълчат
До коментар #12 от "мълчат":защото са натъпкали устите си и другите си дупки с чужди крадени пари
10:47 13.06.2026
20 Леля Дрол
До коментар #3 от "Радев ни оправи":Ако си извадиш главата от дълбокото, тъмно място, където си я заврял, може би ще разбереш , че през последните 15 години, именно двамата толупи /Боко и Шиши/ докараха държавата до просешка тояга. Но за да се сетиш за това, трябва iq по-високо от температурата на въздуха в момента! Бъди здрав!
Коментиран от #26, #35
10:55 13.06.2026
21 хмммм
10:59 13.06.2026
22 Много умно
До коментар #10 от "Мунчо":В Гърция като има тол такси, какво да не са умряли! Какво като ти вземат 25евро до морето, ако въобще е толкова, отиваш на море ще си платиш. Искаш с 50 евро винетка да кара цяла година ама да има хубави пътища. Ей голем тарикат си бил.
Коментиран от #29
11:00 13.06.2026
23 Крадене и ниско качество
Коментиран от #25
11:03 13.06.2026
24 Анонимен
11:05 13.06.2026
25 Анонимен
До коментар #23 от "Крадене и ниско качество":А кой строи кой краде кой саботира за да заграби цялата власт 23
11:06 13.06.2026
26 Анонимен
До коментар #20 от "Леля Дрол":Ттт тук върлуват постоянни са
11:08 13.06.2026
27 Анонимен
До коментар #13 от "Изостава":13 мутрите 13 си ти и лъжците които саботират години наред държавата ни и сега заграбиха цялата държава това са мутрите
11:09 13.06.2026
28 На бас че кинцесионерите
До коментар #10 от "Мунчо":ще построят по-качествени, по-евтини, за по-кратки срокове магистрали, и вероятно с по-ниски тол такси от Гърция. По-скоро въпросът е дали ПБ ще сложи край на мафиотската държава и най-накрая мутрите ще си платят с доживотни присъди за геноцид над българския народ
Коментиран от #30
11:15 13.06.2026
29 Правилно
До коментар #22 от "Много умно":Който кара да си плаща ,какво е това все безплатно
11:17 13.06.2026
30 Така е
До коментар #28 от "На бас че кинцесионерите":Консиционера като строи ще гледа да е качественно и да я ползва без нужда от ремонти 30 години
11:19 13.06.2026
31 Гост
11:20 13.06.2026
32 Цвете
11:20 13.06.2026
33 шишков лъже , БОКО ПРЕДИ ДА ПРЕКЪСНЕ
11:23 13.06.2026
34 ВЪПРОСА СЕГА Е КОГА ЩЕ БЪДАТ РАЗСТРЕЛЯНИ
11:26 13.06.2026
35 БРАВО!
До коментар #20 от "Леля Дрол":МНОГО ТОЧНО НАПИСАНО.
ИЗКЕФИ МЕ.
11:28 13.06.2026
36 Цвете
Коментиран от #38
11:28 13.06.2026
37 АСЕН КОКОРЧЕВ НЕ ЗНАМ КАКВО Е РАЗДАВАЛ
11:32 13.06.2026
38 ЧЕ ТЕ
До коментар #36 от "Цвете":МНОГО СКРОМНИ СЕ ОКАЗАХА...
САМО ПО 40 000 НА ЧОВЕК.
11:33 13.06.2026
39 Цвете
11:38 13.06.2026
40 Теслатъ
11:45 13.06.2026
41 ДрайвингПлежър
Държавата да краде по-малко и да строи! Плащаме достатъчно! Склонен съм винетката да се увеличи АКО И СЛЕД КАТО видим построените пътища! Да плащаме на частник - НЕ!
11:45 13.06.2026
42 Хаха
До коментар #2 от "ИЗОСТАНАЛИ":Само с цигaнизацията не сме изостанали,ние ще станем малцинство,а не те
12:00 13.06.2026
43 Фьодор
12:01 13.06.2026