Алегри отхвърли възможността да стане селекционер на Италия

18 Април, 2026 21:11 857 0

Дженаро Гатузо подаде оставка, след като Италия за пореден път не успя да се класира на Световно първенство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри, който е смятан за един от фаворитите за нов национален селекционер на Италия, отхвърли в събота подобна възможност, като заяви, че се вижда в дългосрочен план при "росонерите", които са трети в Серия А, предаде АФП, съобщи БТА.

"Моята кариера говори сама за себе си, да сменят често отборите не е част от моето ДНК. Обичам да работя в клуб, който е като компания и трябва да бъде управляван по този начин", каза Алегри на пресконференцията си преди мача с Верона утре.

"Обичам да работя и да виждам прогрес. Не можем да спечелим Шампионската лига за две години, но трябва да имаме тази амбиция, защото ако не мислиш за бъдещето, оставаш в миналото", каза още специалистът, който работи в Милан и между 2010 и 2014, а след това в два периода и в Ювентус.

"С Милан разговаряме много, дадох насоки за трансферния пазар и ръководството ще се заеме", добави той, като обяви, че ще води първата тренировка на Милан за новия сезон на 12 юли.

След като Италия пропуска за трети път поред световните финали след загубата от тима на Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи, селекционерът Дженаро Гатузо подаде оставка, както и президентът на федерацията Габриеле Гравина. Така трябва да се чака още няколко седмица, за да се разбере името на новия селекционер на тима, а нов президент на федерацията ще бъде избран на 22 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

