Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Проф. Момчил Мавров: Не мога да си обясня искането на оставката ми, не ме е страх от проверки

Проф. Момчил Мавров: Не мога да си обясня искането на оставката ми, не ме е страх от проверки

13 Юни, 2026 11:18, обновена 13 Юни, 2026 10:24 1 498 25

  • професор момчил мавров-
  • нзок-
  • ставка

Определящо за оттеглянето ми е липсата на доверие от управляващите, заяви подуправителят на НЗОК

Проф. Момчил Мавров: Не мога да си обясня искането на оставката ми, не ме е страх от проверки - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

Вярно е, че преди години бях част от политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново. Това каза в предаването „Тази събота“ подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров, който през седмицата сам подаде оставката си.

Той обясни, че, за съжаление, много често политиците използват квалификации като „символ на корупцията“. „Аз съм изложил всичко по отношение на тези политически интерпретации и внушения в открито писмо, което представих на обществото, на всички народни представители и медиите“, обясни проф. Мавров.

Проф. Мавров сподели, че не е съгласен с начина, по който се подхожда към позицията и работата му като подуправител. „Странното в случая е, че фокусът е насочен към подуправителя, при положение че той не е този, който взема решенията и представлява институцията“.

„Подуправителят е този, който подпомага дейността на управителя, а дейността му се изчерпва със съответните предложения и становища“, подчерта той.

„Аз лично не мога да дам обяснение за исканията да си подам оставка. Явно зад тях има някакви мотиви, които не се виждат на преден план. Не е моя работа да ги търся“, коментира проф. Мавров.

Той сподели, че не се е трогнал от искането на „Демократична България“ да подаде оставка, тъй като мотивите им са били „абсолютно голословни“.

„Не ме трогна и искането на ДПС. Но когато управляващото мнозинство внесе проекторешение за моята оставка, тогава вече нямаше как да не си я подам. Управлението има смисъл само когато е облечено в доверие – и то от управляващото мнозинство“, смята проф. Мавров.

По думите му много пъти се е случвало да получава подкрепа, след това критики и обвинения, след това отново подкрепа, както се случи с ДПС. „В случая говорим за конкретните мотиви, а не за самото искане“.

„Не намирам основание в самите мотиви да се иска оставката на подуправителя, при положение че съм допринесъл много за промяната във визията и дейността на НЗОК към този момент“, коментира той.

Проф. Мавров заяви, че не е политическо лице и не участва в политически сглобки. „Нямам политическа дейност и в тази връзка нямам информация за мотивите и причините за действията на определени политически групи и политици“.

„Искането на „Прогресивна България“ беше знак за мен, че ако не получавам подкрепа, нямам място на този пост. Не смятам, че съм влошил отношенията си с когото и да било“, допълни той.

Той сподели, че не е провеждал разговори за своето политическо или управленско бъдеще. „Не съм част от политиката на държавата. Вярно е, че преди години бях част от политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново“.

„Аз не се притеснявам да бъда проверяван. Не се притеснявам от проверки. Въпросът е, че някой съвсем целенасочено се опитва да напасва определени факти, за да се правят определени изводи“, коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Професор

    23 0 Отговор
    Защо бе, защо?! Нали ви декларирах че ще крада и с вас, както крадох с предишните!?

    Коментиран от #3

    10:28 13.06.2026

  • 2 Тома

    16 0 Отговор
    Винаги крадците в България са чистак защото се правят на луди

    Коментиран от #4

    10:29 13.06.2026

  • 3 Пляс Прес

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    Конструкцията и управлението на НЗОК са пълен абсурд! НЗОК на практика е банка с пари и най-логично е да бъде управлявана от финансисти и юристи, но от създаването й до сега се управлява все от лекари, които плащат на лекари, има ли конфликт на интереси в това, имали абсурд - не знам, но нещо много не е наред в тая система. Защо в Германия има 60 каси и там системата работи, а в България има 1 каса и системата не работи. На какво основание служителите на НЗОК и НОИ са държавни служители, когато работят в банки, управляващи обществени фондове и са извън системата на държавното управление. Абсурд до абсурда, а между тях още един!

    10:29 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Всички "КАЛИНКИ" на ГЕРБ и ПП-ДБ-ЛГБТ трябва да се разкарат...

    10:39 13.06.2026

  • 7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    8 5 Отговор
    ОТ ПП-ДБ предложиха прости решения с източването на касата:
    - всеки пациент да получава съобщение, когато НЗОК харчи пари за него.
    - всички болници, включително и частните да купуват лекарства след тръжна процедура.

    В първия случай се пресичат всички фалшиви пътеки - ГЕРБ Ново начало, ИТН и БСП гласуваха против.
    Във втория случай се пресича възможността частните болници да изписва лекарства на завишени десетки пъти цени - ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП и Възраждане гласуваха против.

    Само от тези две мерки ще се спестят над 4 млрд. източвани от здравната мафия.
    Новия Тато и неговата шумкарска свита също не подкрепиха тези мерки, а с избирането за Председател на "Здравна комисия" на герберското корумпе, няма никакъв шанс да се спре тази кражба.

    10:40 13.06.2026

  • 8 чупката бе

    10 0 Отговор
    сглобаджия!
    30-40к мишки сте за смяна. Къде ще му излезе края на всеки ревизия? Ще отнеме 10 години.

    Коментиран от #16, #21

    10:57 13.06.2026

  • 9 така така

    2 5 Отговор
    Румен Комуниста трябва да отстрани някой за да засити глада на малките комунистчета които му се възхищават. И тъй като не е склонен да уволни министър се е спрял на теб.

    10:59 13.06.2026

  • 10 Да виждаме

    4 1 Отговор
    Мафията вече 30 години не го страх в територията.

    10:59 13.06.2026

  • 11 И отново

    2 2 Отговор
    мафията и олигархичният кръг капитал зад ПП и ДБ искат да овладеят позицията, за да натикат техни фирми смучещи нашите пари!

    11:00 13.06.2026

  • 12 Атина Палада

    0 6 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #14, #19, #23

    11:04 13.06.2026

  • 13 Професор по крадене

    3 0 Отговор
    Директно в затвора и отнемане на цялото му имущество - негово, на семейството му и всички свързани лица като се почне от Пловдив.

    11:15 13.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    2 0 Отговор
    Физиономията ти те издава, че си от ония "професори" на бойко. Личи ти, че много обичаш паричките и всичко ще направиш да ги имаш. Личи ти, че обичаш и далаверката

    11:15 13.06.2026

  • 16 Нелогично

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "чупката бе":

    Те си дерат по 60 кожи и без да ходиш на лекар и в болница. Значи ако не си платиш 3 вноски губиш здравноосигурителни права, никой не те поглежда, камо ли да те лекува по НЗОК, после искат от човека да си плати вноските за всички 5 години през които е бил лишен от права, значи хем лишен от права, хем задължен да си плати вноските за този период. Пълен абсурд. Другият абсурд е, че всеки плаща % от заплатата си, а после всички получават еднакво лечение без значение от размера на платеното, значи най-правилно е всички да плащат еднаква вноска, като билетчето за градски транспорт, 2 лева билетче и се возиш, няма значение колко ти е заплатата, а не за едни билетчето 2 лева, за други 15 лева и накрая едно и също возене в едни и същи превозни средства.

    Коментиран от #18

    11:19 13.06.2026

  • 17 Механик

    5 0 Отговор
    Вас все не ви е страх от нищо, а като ви задържат, започвате да боледувате.
    Ка па един от вас не се изправи и като мъж да приеме съдбата си за золумите които е вършил?!
    Как все сте болни, все сте неразбрали, все не сте знаели?!?!?!
    Е за това на кариерата до Ловеч (едно време) е имало един бай Газдов с една тояга. Него не го интересувало кой болен, кой недоволен и неразбрал.

    11:20 13.06.2026

  • 18 ами доста си е

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нелогично":

    Логично, ако го погледнеш като схема за грабеж и съсипване на населението.
    Джипитата нищо не вършат, ама пред кабинетите им опашки.
    Едни посредници между пациентите и специалистите с нулева полза.
    Гледат те отвисоко сякаш си им роб.
    Делегираните бюджети в образованието и реформата с джипитата и НЗОК са очебийно вредни за обществеото и полезни за някои групички.

    Коментиран от #25

    11:23 13.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 аман от проферсори с лопата да ги ринеш

    1 0 Отговор
    умни калинки бръмбари нищо правещи на кьор софра
    а някои изработващи нови чекмеджета

    а народеца си е виновен особено по тиквено време дето преизбираше едни измамници
    а нзок е голяма каца с мед и бая хорица шефчета може да са бъркали

    11:38 13.06.2026

  • 21 Отбелязвам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "чупката бе":

    30-40к е НЕПРАВИЛНО! Стига сте писали и говорили на българо- някакъв си език! Западът вече постига целите си! Мислете, говорете и пишете на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК! Както е тръгнало доброволно ще си дадем и азбуката! Те вече направиха първите явни заявки, а ние си мълчим!

    11:42 13.06.2026

  • 22 наглост без край

    0 0 Отговор
    Бре, да му се не види, какъв "куражиля" бил този ГЕРБерастки лакей на снимката! Не го било страх! Ти направил ли си поне една свястна проверка за чудовищните престъпления и в частните, и в държавните болнииц, където грабят стотици милиони от фалшиви "хоспитализации", фалшиви прегледи, операции, абе всичко е фалшиво под "мъдрото ти ръководство" бе, нищожество банкянско! Хайде заминавай си и тръгвай за Банкя, че последният чистач на зайчарника избягал!

    11:48 13.06.2026

  • 23 Не кради никове

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Само отпадък краде и лъже!

    11:48 13.06.2026

  • 24 Нормално !

    0 0 Отговор
    Те и ,,КУБ",казаха,че не ги е страх от проверки и даже,че ще си търсят правата в съда...😉!

    12:01 13.06.2026

  • 25 Проста сметка

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ами доста си е":

    Докторите са ни по-скъпи отколкото в Германия. Според актуалните данни за системата от Национален статистически институт: Практикуващи лекари: около 30 149, Лекари по дентална медицина: около 7 784, Медицински специалисти по здравни грижи: общият брой на медицинските сестри и акушерките гравитира около 30 000. Тия харчат 9.47 млрд. лева за 2025 г., по 25,95 млн. на ден и не им стигат. Издадени са 28,28 млн. направления за 2025 г. - средно по 335 лева за направление - дали се краде и колко всеки сам може да си направи сметката.

    12:02 13.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове