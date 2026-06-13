Проф. Момчил Мавров: Не мога да си обясня искането на оставката ми, не ме е страх от проверки

Вярно е, че преди години бях част от политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново. Това каза в предаването „Тази събота“ подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров, който през седмицата сам подаде оставката си.
Той обясни, че, за съжаление, много често политиците използват квалификации като „символ на корупцията“. „Аз съм изложил всичко по отношение на тези политически интерпретации и внушения в открито писмо, което представих на обществото, на всички народни представители и медиите“, обясни проф. Мавров.
Проф. Мавров сподели, че не е съгласен с начина, по който се подхожда към позицията и работата му като подуправител. „Странното в случая е, че фокусът е насочен към подуправителя, при положение че той не е този, който взема решенията и представлява институцията“.
„Подуправителят е този, който подпомага дейността на управителя, а дейността му се изчерпва със съответните предложения и становища“, подчерта той.
„Аз лично не мога да дам обяснение за исканията да си подам оставка. Явно зад тях има някакви мотиви, които не се виждат на преден план. Не е моя работа да ги търся“, коментира проф. Мавров.
Той сподели, че не се е трогнал от искането на „Демократична България“ да подаде оставка, тъй като мотивите им са били „абсолютно голословни“.
„Не ме трогна и искането на ДПС. Но когато управляващото мнозинство внесе проекторешение за моята оставка, тогава вече нямаше как да не си я подам. Управлението има смисъл само когато е облечено в доверие – и то от управляващото мнозинство“, смята проф. Мавров.
По думите му много пъти се е случвало да получава подкрепа, след това критики и обвинения, след това отново подкрепа, както се случи с ДПС. „В случая говорим за конкретните мотиви, а не за самото искане“.
„Не намирам основание в самите мотиви да се иска оставката на подуправителя, при положение че съм допринесъл много за промяната във визията и дейността на НЗОК към този момент“, коментира той.
Проф. Мавров заяви, че не е политическо лице и не участва в политически сглобки. „Нямам политическа дейност и в тази връзка нямам информация за мотивите и причините за действията на определени политически групи и политици“.
„Искането на „Прогресивна България“ беше знак за мен, че ако не получавам подкрепа, нямам място на този пост. Не смятам, че съм влошил отношенията си с когото и да било“, допълни той.
Той сподели, че не е провеждал разговори за своето политическо или управленско бъдеще. „Не съм част от политиката на държавата. Вярно е, че преди години бях част от политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново“.
„Аз не се притеснявам да бъда проверяван. Не се притеснявам от проверки. Въпросът е, че някой съвсем целенасочено се опитва да напасва определени факти, за да се правят определени изводи“, коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Професор
Коментиран от #3
10:28 13.06.2026
2 Тома
Коментиран от #4
10:29 13.06.2026
3 Пляс Прес
До коментар #1 от "Професор":Конструкцията и управлението на НЗОК са пълен абсурд! НЗОК на практика е банка с пари и най-логично е да бъде управлявана от финансисти и юристи, но от създаването й до сега се управлява все от лекари, които плащат на лекари, има ли конфликт на интереси в това, имали абсурд - не знам, но нещо много не е наред в тая система. Защо в Германия има 60 каси и там системата работи, а в България има 1 каса и системата не работи. На какво основание служителите на НЗОК и НОИ са държавни служители, когато работят в банки, управляващи обществени фондове и са извън системата на държавното управление. Абсурд до абсурда, а между тях още един!
10:29 13.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:39 13.06.2026
7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
- всеки пациент да получава съобщение, когато НЗОК харчи пари за него.
- всички болници, включително и частните да купуват лекарства след тръжна процедура.
В първия случай се пресичат всички фалшиви пътеки - ГЕРБ Ново начало, ИТН и БСП гласуваха против.
Във втория случай се пресича възможността частните болници да изписва лекарства на завишени десетки пъти цени - ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП и Възраждане гласуваха против.
Само от тези две мерки ще се спестят над 4 млрд. източвани от здравната мафия.
Новия Тато и неговата шумкарска свита също не подкрепиха тези мерки, а с избирането за Председател на "Здравна комисия" на герберското корумпе, няма никакъв шанс да се спре тази кражба.
10:40 13.06.2026
8 чупката бе
30-40к мишки сте за смяна. Къде ще му излезе края на всеки ревизия? Ще отнеме 10 години.
Коментиран от #16, #21
10:57 13.06.2026
9 така така
10:59 13.06.2026
10 Да виждаме
10:59 13.06.2026
11 И отново
11:00 13.06.2026
12 Атина Палада
Коментиран от #14, #19, #23
11:04 13.06.2026
13 Професор по крадене
11:15 13.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
11:15 13.06.2026
16 Нелогично
До коментар #8 от "чупката бе":Те си дерат по 60 кожи и без да ходиш на лекар и в болница. Значи ако не си платиш 3 вноски губиш здравноосигурителни права, никой не те поглежда, камо ли да те лекува по НЗОК, после искат от човека да си плати вноските за всички 5 години през които е бил лишен от права, значи хем лишен от права, хем задължен да си плати вноските за този период. Пълен абсурд. Другият абсурд е, че всеки плаща % от заплатата си, а после всички получават еднакво лечение без значение от размера на платеното, значи най-правилно е всички да плащат еднаква вноска, като билетчето за градски транспорт, 2 лева билетче и се возиш, няма значение колко ти е заплатата, а не за едни билетчето 2 лева, за други 15 лева и накрая едно и също возене в едни и същи превозни средства.
Коментиран от #18
11:19 13.06.2026
17 Механик
Ка па един от вас не се изправи и като мъж да приеме съдбата си за золумите които е вършил?!
Как все сте болни, все сте неразбрали, все не сте знаели?!?!?!
Е за това на кариерата до Ловеч (едно време) е имало един бай Газдов с една тояга. Него не го интересувало кой болен, кой недоволен и неразбрал.
11:20 13.06.2026
18 ами доста си е
До коментар #16 от "Нелогично":Логично, ако го погледнеш като схема за грабеж и съсипване на населението.
Джипитата нищо не вършат, ама пред кабинетите им опашки.
Едни посредници между пациентите и специалистите с нулева полза.
Гледат те отвисоко сякаш си им роб.
Делегираните бюджети в образованието и реформата с джипитата и НЗОК са очебийно вредни за обществеото и полезни за някои групички.
Коментиран от #25
11:23 13.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 аман от проферсори с лопата да ги ринеш
а някои изработващи нови чекмеджета
а народеца си е виновен особено по тиквено време дето преизбираше едни измамници
а нзок е голяма каца с мед и бая хорица шефчета може да са бъркали
11:38 13.06.2026
21 Отбелязвам
До коментар #8 от "чупката бе":30-40к е НЕПРАВИЛНО! Стига сте писали и говорили на българо- някакъв си език! Западът вече постига целите си! Мислете, говорете и пишете на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК! Както е тръгнало доброволно ще си дадем и азбуката! Те вече направиха първите явни заявки, а ние си мълчим!
11:42 13.06.2026
22 наглост без край
11:48 13.06.2026
23 Не кради никове
До коментар #12 от "Атина Палада":Само отпадък краде и лъже!
11:48 13.06.2026
24 Нормално !
12:01 13.06.2026
25 Проста сметка
До коментар #18 от "ами доста си е":Докторите са ни по-скъпи отколкото в Германия. Според актуалните данни за системата от Национален статистически институт: Практикуващи лекари: около 30 149, Лекари по дентална медицина: около 7 784, Медицински специалисти по здравни грижи: общият брой на медицинските сестри и акушерките гравитира около 30 000. Тия харчат 9.47 млрд. лева за 2025 г., по 25,95 млн. на ден и не им стигат. Издадени са 28,28 млн. направления за 2025 г. - средно по 335 лева за направление - дали се краде и колко всеки сам може да си направи сметката.
12:02 13.06.2026