Новини
Спорт »
Баскетбол »
Олимпиакос продължава победния си марш в Гърция – 22 от 22, Везенков извън състава

5 Април, 2026 18:05 866 0

Тимът от Пирея разгроми Миконос

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баскетболният гранд Олимпиакос отново демонстрира безапелационната си доминация в гръцкото първенство, като записа впечатляваща 22-ра поредна победа от 22 изиграни срещи през сезона. Въпреки отсъствието на българската звезда Александър Везенков, тимът от Пирея не срещна сериозна съпротива и разгроми Миконос със 109:83 в двубой от 24-ия кръг.

Още от самото начало Олимпиакос показа класата си, като след първата четвърт изоставаше с 3 точки, но бързо обърна развоя на мача.

Във втората част домакините буквално прегазиха съперника с 37:27, а третата четвърт се превърна в истинско шоу с 31:12 в тяхна полза.

Последните 10 минути преминаха равностойно, но преднината на Олимпиакос бе недостижима.

В отсъствието на Везенков, който не взе участие в срещата, Омирос Ниципоглу се превърна в герой за червено-белите, реализирайки впечатляващите 27 точки. Франк Нтиликина също се отличи с 19 точки, допринасяйки за убедителния успех на своя тим.

За гостите от Миконос най-резултатен бе новозеландският талант Моджавий Кинг, който завърши с 24 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да предотвратят 14-ата загуба на отбора през сезона и втора поредна. Миконос заема седмата позиция във временното класиране.

Следващото изпитание за Олимпиакос ще бъде на 19 април, когато на собствен терен ще посрещнат Арис.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове