Олимпиакос продължава победния си марш в Гърция – 22 от 22, Везенков извън състава

Баскетболният гранд Олимпиакос отново демонстрира безапелационната си доминация в гръцкото първенство, като записа впечатляваща 22-ра поредна победа от 22 изиграни срещи през сезона. Въпреки отсъствието на българската звезда Александър Везенков, тимът от Пирея не срещна сериозна съпротива и разгроми Миконос със 109:83 в двубой от 24-ия кръг.

Още от самото начало Олимпиакос показа класата си, като след първата четвърт изоставаше с 3 точки, но бързо обърна развоя на мача.

Във втората част домакините буквално прегазиха съперника с 37:27, а третата четвърт се превърна в истинско шоу с 31:12 в тяхна полза.

Последните 10 минути преминаха равностойно, но преднината на Олимпиакос бе недостижима.

В отсъствието на Везенков, който не взе участие в срещата, Омирос Ниципоглу се превърна в герой за червено-белите, реализирайки впечатляващите 27 точки. Франк Нтиликина също се отличи с 19 точки, допринасяйки за убедителния успех на своя тим.

За гостите от Миконос най-резултатен бе новозеландският талант Моджавий Кинг, който завърши с 24 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да предотвратят 14-ата загуба на отбора през сезона и втора поредна. Миконос заема седмата позиция във временното класиране.

Следващото изпитание за Олимпиакос ще бъде на 19 април, когато на собствен терен ще посрещнат Арис.