Интер победи Рома с голов спектакъл на "Сан Сиро" и затвърди лидерството си в Серия А

Интер демонстрира безпощадна ефективност, побеждавайки Рома с 5:2 в ключов сблъсък от 31-ия кръг на италианската Серия А. "Нерадзурите" не оставиха съмнение в превъзходството си и с този успех затвърдиха позицията си на върха в класирането.

Лаутаро Мартинес се възползва от неразбирателство в защитата на "вълците" и откри резултата още в първата минута, хвърляйки трибуните в екстаз.

Гостите от Рим обаче не се предадоха и в 40-ата минута Джанлука Манчини възстанови равенството с прецизен удар с глава.

В самия край на първата част Хакан Чалханоглу върна предимството на Интер с мощен изстрел, който не остави шансове на стража на Рома.

След почивката "черно-сините" буквално прегазиха съперника – Мартинес реализира втория си гол в 52-ата минута, а само три по-късно Маркюз Тюрам покачи на 4:1, с което на практика реши изхода на двубоя.

Николо Барела също се разписа, оформяйки петия гол за Интер в 63-ата минута и превръщайки резултата в истински кошмар за римляните.

Лоренцо Пелегрини върна едно попадение за гостите в 70-ата минута, но това бе твърде малко, твърде късно.

С този триумф Интер събира 72 точки и продължава да води убедително в Серия А, докато Рома остава на пето място с 54 пункта.