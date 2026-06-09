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Ювентус с апетит към още един бивш ас на Милан: Франк Кесие на прицел след Браим Диас

Ювентус с апетит към още един бивш ас на Милан: Франк Кесие на прицел след Браим Диас

9 Юни, 2026 20:12 451 0

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Торинският гранд планира нови трансфери от шампионския състав на „росонерите“

Ювентус с апетит към още един бивш ас на Милан: Франк Кесие на прицел след Браим Диас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни трансферната сцена в Италия отново се раздвижи, след като стана ясно, че Ювентус е насочил погледа си към още един бивш футболист на Милан. След като вече прояви сериозен интерес към Браим Диас, „Старата госпожа“ сега се прицелва и във Франк Кесие – двама ключови играчи от последния шампионски състав на „росонерите“. Информацията идва от авторитетни източници като Gazzetta dello Sport и Джанлука Ди Марцио.

Офанзивният полузащитник на Реал Мадрид, Браим Диас, е сред най-желаните имена на трансферния пазар. Ювентус вече е в готовност да започне преговори както с „белия балет“, така и с агента на испанския национал. Въпреки това, към момента Диас категорично предпочита да остане на „Сантиаго Бернабеу“. Единствено евентуално решение на треньора Жозе Моуриньо да не разчита на него би могло да промени ситуацията. Ако „Специалния“ не включи Диас в плановете си, торинци ще се опитат да го убедят да се завърне в Серия А.

Не по-малко интригуваща е и ситуацията около Франк Кесие. Халфът от Кот д’Ивоар, който в момента носи екипа на Ал Ахли, е отказал предложение за нов двугодишен договор с внушителна заплата от 12 милиона евро на сезон. Контрактът му с клуба изтича в края на месеца, а желанието му да се завърне в Италия е все по-очевидно. През 2022 година Кесие триумфира с титлата в Серия А именно с Милан, а сега Ювентус изглежда като напълно реалистична дестинация за него. Интересът на „бианконерите“ към полузащитника датира още от зимния трансферен прозорец.


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