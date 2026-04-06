Бернардо Силва със сигурност напуска Манчестър Сити

Голямата новина от лагера на Манчестър Сити вече е официална – капитанът и един от най-емблематичните футболисти на клуба, Бернардо Силва, ще се раздели с „гражданите“ след края на настоящия сезон. Това потвърди помощник-треньорът Пеп Линдерс, слагайки край на спекулациите около бъдещето на португалския национал.

Силва, който пое капитанската лента след напускането на Кайл Уокър и Кевин Де Бройне, се превърна в истински диригент на средната линия на Сити. От пристигането си от Монако през 2017 година, 31-годишният полузащитник изигра впечатляващите 450 мача с небесносиния екип, като до края на сезона може да добави още девет срещи към тази внушителна бройка.

„Бернардо е единствен по рода си. Начинът, по който усеща играта, контролира темпото и вдъхновява съотборниците си, е нещо, което трудно може да се повтори“, сподели Линдерс след убедителната победа с 4:0 над Ливърпул във ФА Къп. Той подчерта, че подобен футболист не може да бъде заменен директно, а отсъствието му ще се усеща осезаемо на терена.

Ръководството на Манчестър Сити вече работи по стратегия за обновяване на състава. Очаква се клубът да заложи на комбинация от нови попълнения и изгряващи звезди от академията, които постепенно да поемат щафетата в халфовата линия. „Не търсим копие на Бернардо, а играчи, които да донесат нова енергия и да се впишат в нашия стил“, допълни Линдерс.

По време на престоя си на „Етихад“, Бернардо Силва се окичи с цели 19 трофея, сред които шест титли от Висшата лига и дългоочакваната купа от Шампионската лига през 2023 година. Португалецът се утвърди като ключова фигура в най-успешния период от историята на Манчестър Сити.

С наближаването на края на сезона, феновете на Сити ще имат възможност да се насладят на последните изяви на своя капитан. „Всяка приказка има своя край. Надявам се Бернардо да изживее пълноценно последните си седмици тук и да получи заслуженото признание“, завърши Линдерс.

🚨🗣️ Manchester City assistant coach Pep Lijnders:



"Is Bernardo Silva leaving? Every good story comes to an end and I hope he enjoys the last months."



"It's only six weeks, and has a good farewell. He deserves all that attention as well." pic.twitter.com/XPjFZbrXfS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 5, 2026